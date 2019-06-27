Путин: Предательство - самое большое преступление на земле, и предатели должны быть наказаны

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин в интервью газете The Financial Times заявил, что история с отравлением Скрипалей не стоит пяти копеек. По его мнению, предательство — самое большое преступление на земле и предатели должны быть наказаны. Интервью опубликовано на сайте Кремля. Год назад он назвал экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля предателем родины и подонком.



Фото: пресс-служба Кремля

— Вся эта возня вокруг шпионов и контршпионов, она не стоит серьезных межгосударственных отношений. Потому что вся эта шпионская возня, она не стоит, как у нас говорят, пяти копеек. Или пяти фунтов. А вопросы межгосударственных отношений — там все измеряется миллиардами и судьбами миллионов людей. Ну разве можно ставить на одну чашу весов одно с другим? — заявил Путин.

Он отметил, что все обвинения в адрес России по поводу отравления Скрипалей необходимо подкреплять доказательствами. По его мнению, эту историю надо оставить для разбирательства спецслужбам.

Он считает, что Россия и Великобритания заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений.

— Во всяком случае я рассчитываю на то, что хотя бы какие‑то первые шаги будут сделаны. Думается, что госпоже Мэй, может быть, даже будет проще, она уже объявила о том, что она уходит, поэтому она сейчас свободна сделать то, что считает правильным, важным и необходимым, не думая о каких‑то внутриполитических последствиях, — сказал президент.

Журналисты задали Путину вопрос о том, не считает ли он, что случившееся в Солсбери дало недвусмысленный посыл любому, кто подумывает о том, чтобы предать Российское государство, что с ним расправятся по справедливости?

— Вообще, предательство — самое большое преступление, которое может быть на земле, и предатели должны быть наказаны. Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, — совсем нет. Но предатели должны быть наказаны.

Этот господин, Скрипаль, и так был наказан. Он же был арестован, получил срок, отсидел. Он был уже наказан. Он в принципе не представлял никакого интереса. Какой интерес‑то он представлял? Его наказали: он был задержан, арестован, осужден и отсидел в тюрьме пять лет. Потом его отпустили просто, и всё.

Дело Скрипалей

Напомним, 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта 2018 года подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери.

Девушку выписали из больницы в начале апреля, и она продолжила лечение в неустановленном месте. Сергея Скрипаля выписали 18 мая.

В Британии заявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического вещества типа «Новичок», и возложили вину за произошедшее на Россию. Это стало причиной крупного дипломатического скандала: Британия и десятки западных стран объявили о высылке российских дипломатов . Москва ответила зеркальными мерами.

В начале сентября прокуратура Британии назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — россияне Александр Петров и Руслан Боширов. В ведомстве не исключили, что имена являются вымышленными. Прокуратура сообщила, что не будет требовать от России выдать ее граждан, однако выдан европейский ордер на арест этих людей.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что решение об отравлении Скрипалей, скорее всего, принимали на самом высоком уровне в России. Исполнителями атаки в Солсбери, по ее словам, стали сотрудники ГРУ.

Москва отрицает причастность к инциденту. Президент России Владимир Путин заявил, что власти нашли людей, которых Лондон считает подозреваемыми по делу, они даже дали интервью , заявив о своей невиновности. По данным СМИ, «Руслан Боширов» оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

В конце июня в Эймсбери неподалеку от Солсбери нервно-паралитическим веществом отравились 44-летняя Дон Стерджесс и ее приятель 45-летний Чарли Роули. Женщина умерла через несколько дней, мужчина выжил. ОЗХО пришла к выводу, что пара отравилась тем же веществом, что и Скрипали — «Новичком».

Кто такой Сергей Скрипаль

Сергей Скрипаль служил в ГРУ до 1999 года, после чего подал в отставку в звании полковника. После отставки он несколько лет работал в управлении делами МИД России.

В 2004 году Федеральная служба безопасности России задержала его по подозрению в государственной измене за сотрудничество с английской разведкой.

По данным следствия, Скрипаля завербовали в 1995 году. В то время, по некоторым данным, он занимал связанную с подбором кадров спецслужбы должность. Скрипаль передавал Британии информацию о российских агентах в странах Европы, а также сообщал секретные данные о конкретных войсковых подразделениях РФ, стоящих перед ними задачах и степени боеготовности. За сотрудничество с Великобританией Скрипаль получил 100 тысяч долларов.

Он признал свою вину. В 2006-м его приговорили к 13 годам и лишили всех наград и званий. В 2009 году экс-полковника и еще трех обвиненных в шпионаже граждан РФ помиловали в рамках операции по обмену между российскими, американскими и британскими спецслужбами. Таким образом в Россию вернулись десять агентов, раскрытых в США, в том числе Анна Чапман.

После обмена Скрипаль получил убежище в Великобритании и поселился в Солсбери, ему назначили пенсию. Сообщалось, что иногда он читал лекции о ГРУ в МИ6 и военных академиях. В Солсбери Скрипаль жил с семьей. В 2012 году умерла его жена, а в 2017-м на отдыхе в России — сын. С экс-полковником осталась его 33-летняя дочь Юлия.