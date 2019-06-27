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«Они плыли за лучшей жизнью». Фото утонувших мигрантов - отца и дочери взбудоражило США
27.06.2019 23:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Интернет облетела фотография двух мигрантов. Тела мужчины и двухлетней девочки прибило к американскому берегу. Это мигранты из Сальвадора, они пытались пересечь границу Мексики и США в поисках лучшей жизни.
Осторожно! Фото может вас шокировать!
На фотографии — тела Оскара Рамиреса и его дочери Валерии. С группой нелегальных мигрантов они пытались преодолеть реку Рио Гранде, по которой проходит граница между Мексикой и США. Фото вызвало новую волну негодования в США по поводу политики администрации президента Трампа в отношении мигрантов.
Мать мужчины рассказала
«С тех пор как он впервые сказал мне, куда они хотят отправиться, я просила его не делать этого. У меня было предчувствие. Как мать, я чувствовала, что что-то может случиться», — рассказала Рамирес. Оскар и его семья хотели попасть из Сальвадора в США, чтобы найти там работу, а потом купить дом. Мужчина, по словам матери, мечтал о достойном будущем для своей семьи.
Опубликованное фото снова подняло вопрос миграционной политики администрации президента США.
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Интернет облетела фотография двух мигрантов. Тела мужчины и двухлетней девочки прибило к американскому берегу.
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