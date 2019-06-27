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«Они плыли за лучшей жизнью». Фото утонувших мигрантов - отца и дочери взбудоражило США

27.06.2019 23:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Интернет облетела фотография двух мигрантов. Тела мужчины и двухлетней девочки прибило к американскому берегу. Это мигранты из Сальвадора, они пытались пересечь границу Мексики и США в поисках лучшей жизни.


Река, где утонули мигранты. Фото: Reuters

Осторожно! Фото может вас шокировать!

На фотографии — тела Оскара Рамиреса и его дочери Валерии. С группой нелегальных мигрантов они пытались преодолеть реку Рио Гранде, по которой проходит граница между Мексикой и США. Фото вызвало новую волну негодования в США по поводу политики администрации президента Трампа в отношении мигрантов.


Тела погибших в катафалке в Мексике. Фото: Reuters

Мать мужчины рассказала Reuters, что ее погибшему сыну было 25 лет, а внучке — всего 2 года.


Мать Оскара держит любимые игрушки своей погибшей внучки. Фото: Reuters

«С тех пор как он впервые сказал мне, куда они хотят отправиться, я просила его не делать этого. У меня было предчувствие. Как мать, я чувствовала, что что-то может случиться», — рассказала Рамирес. Оскар и его семья хотели попасть из Сальвадора в США, чтобы найти там работу, а потом купить дом. Мужчина, по словам матери, мечтал о достойном будущем для своей семьи.


Жена и мама погибших возле морга. Фото: Reuters

Опубликованное фото снова подняло вопрос миграционной политики администрации президента США.


Фото: Reuters

Би-би-си побеседовала с двумя адвокатами, которые побывали в лагере временного содержания мигрантов в городе Клинт в Техасе. Они заявили, что условия содержания детей в миграционных центрах ужасны. По словам Элора Мухерджи, дети голодные, носят грязную одежду. Многие находятся в центре неделями вместо положенных 72 часов. При этом у многих из них есть родственники в США, которые готовы их забрать. Профессор Уоррен Бинфорд рассказала, что в помещении на сотню взрослых человек находятся более трех сотен детей. При этом среди них есть совсем малыши, дети находятся без присмотра. У детей вши и грипп. Больные малыши находятся в отдельном помещении без взрослых, дети лежат на матах или даже на бетонном полу.

 
 
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Интернет облетела фотография двух мигрантов. Тела мужчины и двухлетней девочки прибило к американскому берегу.
 
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