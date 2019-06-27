ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двух оправданных по делу о гибели 14 детей на Сямозере будут судить заново

27.06.2019 21:29 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Верховный суд Карелии отправил на новое рассмотрение дело о гибели в 2016 году 14 детей, участвовавших в водном походе по Сямозеру, сообщает портал «Столица на Онего». В соответствии с решением коллегии по уголовным делам Верховного суда республики Петрозаводский городской суд заново рассмотрит дело в отношении экс-главы регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилы Котович.


Сямозеро. Фото с сайта market.karelia.pro

Оба они в марте были оправданы, однако теперь Верховный суд Карелии оправдательные приговоры в отношении Коваленко и Котович отменил. Приговор третьему оправданному — инструктору лагеря на Сямозере Павлу Ильину — был оставлен в силе, так же как обвинительные приговоры, вынесенные еще троим фигурантам дела.

РБК направил запрос в пресс-службу Верховного суда Карелии.

18 июня 2016 года два каноэ, на которых по Сямозеру плыли 24 ребенка, перевернулись во время шторма, и 14 детей утонули. В марте 2019 года решением Петрозаводского городского суда директор парк-отеля «Сямозеро» Елена Решетова и координатор лагеря Вадим Виноградов были приговорены к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а инструктор лагеря на Сямозере Валерий Круподерщиков, признанный невиновным в оказании услуг, не соответствующих правилам безопасности, — к восьми месяцам лишения свободы за оставление детей в опасности. При этом от отбывания наказания суд Круподерщикова освободил в связи с истечением срока давности.

В конце марта прокуратура Карелии обжаловала решение Петрозаводского суда, потребовав отмены оправдательных приговоров в связи с их несоответствием фактическим обстоятельствам дела, а также существенным нарушением уголовно-процессуального закона и неправильным применением уголовного закона.

О намерении обжаловать решение Петрозаводского суда заявлял и адвокат семей погибших детей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соответствии с решением коллегии по уголовным делам Верховного суда республики Петрозаводский городской суд заново рассмотрит дело в отношении экс-главы...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Климкин ответил на претензию Зеленского: Можем обсудить ситуацию, если президент захочет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика