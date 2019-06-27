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Двух оправданных по делу о гибели 14 детей на Сямозере будут судить заново
27.06.2019 21:29 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Верховный суд Карелии отправил на новое рассмотрение дело о гибели в 2016 году 14 детей, участвовавших в водном походе по Сямозеру,
Оба они в марте были оправданы, однако теперь Верховный суд Карелии оправдательные приговоры в отношении Коваленко и Котович отменил. Приговор третьему оправданному — инструктору лагеря на Сямозере Павлу Ильину — был оставлен в силе, так же как обвинительные приговоры, вынесенные еще троим фигурантам дела.
РБК направил запрос в пресс-службу Верховного суда Карелии.
18 июня 2016 года два каноэ, на которых по Сямозеру плыли 24 ребенка, перевернулись во время шторма, и
В конце марта прокуратура Карелии
О намерении обжаловать решение Петрозаводского суда заявлял и адвокат семей погибших детей.
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В соответствии с решением коллегии по уголовным делам Верховного суда республики Петрозаводский городской суд заново рассмотрит дело в отношении экс-главы...
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