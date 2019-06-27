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Путин - о Венесуэле: Там нет наших войск. Специалисты есть, инструкторы, да, они работают

28.06.2019 01:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин прокомментировал политический кризис в Венесуэле и заявил, что там нет российских войск. Путин дал интервью газете The Financial Times в преддверии саммита «Группы двадцати».


Фото: пресс-служба Кремля

Путин заявил, что Россия не имеет отношения к тому, что происходит в Венесуэле.

— Мы в Венесуэле еще при Чавесе (экс-президент Венесуэлы) продавали оружие, нормально продавали без всяких ограничений и без всяких проблем, делали это абсолютно легально, как положено в мире это делать, как все делают, как те же американцы делают, британцы делают, китайцы делают, Франция делает — и мы так же, мы продавали Венесуэле.

У нас есть контракты, в контрактах прописано, что и как мы должны делать по обслуживанию этой военной техники, что мы должны обучить там специалистов, мы должны поддерживать в нормальном состоянии боеспособном технику и так далее. Мы ее обслуживаем, эту технику. Я уже много раз и нашим американским партнерам об этом сказал: там нет наших войск. Понимаете? Специалисты есть, есть инструкторы, да, они работают. Причем совсем недавно, по‑моему, неделю назад, группа выехала оттуда наших советников и специалистов, они уехали оттуда. Через какое‑то время могут еще появиться, - сказал он.

Путин также рассказал, что иногда российские самолеты летают в Венесуэлу, но это только в порядке тренировки. Президент РФ уверяет, что страна не лезет в дела другого государства и никем не пытается руководить.

— Такое складывается впечатление, что всё на российских штыках там держится. Это неправда, это не имеет ничего общего с действительностью. Где все эти самопровозглашенные президенты, лидеры оппозиции? Кто‑то убежал в посольства иностранные, кто‑то куда‑то спрятался, кто‑то еще куда‑то спрятался. Мы‑то здесь при чем? Это венесуэльцы сами должны там разобраться между собой, вот и всё.

Путин прокомментировал и то, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, а многие страны поддержали его. По мнению российского президента, человек не может просто выйти на площадь объявить себя президентом

— Давайте сделаем так в Японии, сделаем так в США, в Германии — что будет? Хаос будет во всем мире, понимаете? Нет, сразу начали поддерживать человека (Хуана Гуайдо — прим. ред.). Может, он очень хороший человек. Он замечательный, может быть, и планы у него хорошие. Но разве достаточно того, чтобы он вышел на площадь и объявил себя президентом, сразу весь мир должен его поддерживать как президента? Надо ему сказать: иди на выборы, выиграй выборы, и будем с тобой работать как с главой государства.

Напомним, в начале года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Гуайдо поддержали многие страны, в том числе США, Канада, Грузия и ряд латиноамериканских стран. В Венесуэле начались массовые протесты и столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. Россия поддержала действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

 
 
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Президент России Владимир Путин прокомментировал политический кризис в Венесуэле и заявил, что там нет российских войск.
 
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