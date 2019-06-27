|
«Примитивный капкан». Климкин выложил дипломатическую переписку с Москвой по украинским морякам
28.06.2019 06:18 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Капканом назвал предложение по поводу украинских моряков глава МИД Павел Климкин. Дипломат выложил
«Чтобы снять все вопросы, вашему вниманию две дипломатические ноты. Первая — российский капкан, к слову очень примитивный, вторая — наш ответ, который разоблачает скрытые мотивы РФ», — пишет Климкин.
Он указывает, что Россия даже не скрывает, что не хочет выполнять
В документе МИД России, представленном тут же, указывается, что уголовный процесс над украинскими моряками продолжается. Москва предлагает Киеву «предоставить письменные гарантии участия каждого из 24 украинских моряков после их освобождения из-под стражи в предварительном и судебном следствии», а также передать «на ответственное хранение» и три корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — при условии, что Украина даст гарантии их сохранности.
Все это российский МИД предложил сделать до вынесения решения суда по делу моряков.
Напомним, накануне президент Украины Зеленский
В свою очередь Павел Климкин
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Чтобы снять все вопросы, вашему вниманию две дипломатические ноты. Первая - российский капкан, к слову очень примитивный, вторая - наш ответ, который разоблачает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)