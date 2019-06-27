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«Примитивный капкан». Климкин выложил дипломатическую переписку с Москвой по украинским морякам

28.06.2019 06:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Капканом назвал предложение по поводу украинских моряков глава МИД Павел Климкин. Дипломат выложил на своей странице в Facebook переписку с российским внешнеполитическим ведомством.

«Чтобы снять все вопросы, вашему вниманию две дипломатические ноты. Первая — российский капкан, к слову очень примитивный, вторая — наш ответ, который разоблачает скрытые мотивы РФ», — пишет Климкин.

Он указывает, что Россия даже не скрывает, что не хочет выполнять решение Международного трибунала (освободить моряков. — Прим. TUT.BY), а «требует от нас а) признать, что наши моряки могли совершить преступление, б) склоняет нас к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству, в) приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма».

В документе МИД России, представленном тут же, указывается, что уголовный процесс над украинскими моряками продолжается. Москва предлагает Киеву «предоставить письменные гарантии участия каждого из 24 украинских моряков после их освобождения из-под стражи в предварительном и судебном следствии», а также передать «на ответственное хранение» и три корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — при условии, что Украина даст гарантии их сохранности.

Все это российский МИД предложил сделать до вынесения решения суда по делу моряков.

Напомним, накануне президент Украины Зеленский был возмущен тем, что МИД страны не согласовал с ним ноту к России по морякам. Он заявил, что не понимает, почему министр делает заявления от имени страны, не посоветовавшись с президентом. Он также обратился к президенту России, чтобы тот освободил моряков.

В свою очередь Павел Климкин отметил, что министерство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту. По его словам, документ не содержит «никаких политических моментов», а только лишь фиксирует международно-правовую позицию Украины и требует освобождения моряков.

 
 
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«Чтобы снять все вопросы, вашему вниманию две дипломатические ноты. Первая - российский капкан, к слову очень примитивный, вторая - наш ответ, который разоблачает...
 
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