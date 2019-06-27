ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обвиняемый в коррупции экс-президент Кыргызстана пообещал сопротивляться в случае ареста

28.06.2019 07:21 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев намерен оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в случае попытки его ареста. Об этом он заявил в четверг в Бишкеке, комментируя принятое парламентом страны решение о лишении его неприкосновенности.


Фото: ktak.kg

«Имеется от сотрудников правоохранительных структур информация о готовящемся моем аресте. Я ко всему готов и я буду сопротивляться», — сказал он. По его словам, у него имеется наградное оружие.

По мнению Атамбаева, среди работников силовых структур достаточно много его сторонников, которые его поддерживают. Однако есть и те, кто готов выполнить преступный приказ. «Во время задержания я буду один, рядом со мной никого [из сторонников] не будет», — пообещал бывший глава государства. Ранее он объявил, что считает выдвинутые в его адрес претензии «чушью и абсурдом».

В четверг парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности, что позволяет теперь привлечь его к уголовной ответственности.

Атамбаев подозревается в причастности к пяти связанным с нарушением закона эпизодам. В частности, бывший руководитель Киргизии подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева, а также содействии противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконному получению участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Экс-президент был инициатором выдвижения два года назад на пост главы государства кандидатуры нынешнего руководителя страны Сооронбая Жээнбекова и оказывал активное содействие проведению его предвыборной кампании. Однако уже весной 2018 года Атамбаев признался в наличии серьезных разногласий с Жээнбековым.

Напомним, предшественник Атамбаева Курманбек Бакиев был свергнут в 2010 году в результате революции. Бакиев с семьей бежал из страны и по приглашению президента Александра Лукашенко проживает в Беларуси. На родине на экс-президента Кыргызстана было заведено несколько уголовных дел, по которым его трижды заочно осудили.

Еще один президент Кыргызстана — Аскар Акаев — после народных протестов в 2005 году, названных Тюльпановой революцией, был вынужден написать заявление о добровольной отставке и покинуть страну.

Новым домом для Акаева стала Россия, где экс-президент Кыргызстана стал преподавать в МГУ. Тем временем на родине Акаев и его родственники стали фигурантами 106 уголовных дел.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости в мире
 
Путин высказал свое мнение о Трампе: «Американцы говорят, молодец, мужик, хоть что-то делает»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика