В деле о загрязненной нефти в «Дружбе» 13 фигурантов: десять под арестом, трое - под подпиской

Источник материала: Tut.by

Три новых фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба», это сотрудники компании «Транснефть». Об этом сообщил журналистам адвокат фигурантки дела, гендиректора ООО «Нефтеперевалка» Светланы Балабай Дмитрий Натариус.

«Число фигурантов дела — 13 человек. Среди новых фигурантов есть Цуканова, Рубцов и Пятилетова», — сказал он, пояснив, что подозреваемые являются сотрудниками компании «Транснефть».

Ранее по делу о загрязнении нефти в «Дружбе» были заочно арестованы основатель ГК «Петронефть» Роман Трушев и бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко — на два месяца с момента их экстрадиции или задержания на территории РФ. Арестованы гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев.

Под домашним арестом находятся Роман Якушев, Роман Гладков, Владимир Матюхин и Дмитрий Никишов, все они являются сотрудниками компании «Транснефть-Дружба». Никишов — заместитель начальника куйбышевского районного управления нефтепровода «Дружба» по товарно-транспортным операциям, Якушев — начальник отдела этого управления, Гладков — начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Лопатино», Матюхин — инженер ПСП «Лопатино». Под домашним арестом также находится заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин.

Система нефтепровода «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Белоарусь по двум направлениям — через Польшу и Украину. 19 апреля «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. По факту загрязнения нефти возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 215.3 УК РФ, ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем») и ст. 158 УК РФ («Кража»). Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Беларуси по нефтепроводу «Дружба» 2 мая.