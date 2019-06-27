|
В деле о загрязненной нефти в «Дружбе» 13 фигурантов: десять под арестом, трое - под подпиской
28.06.2019 10:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Три новых фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба», это сотрудники компании «Транснефть». Об этом сообщил журналистам адвокат фигурантки дела, гендиректора ООО «Нефтеперевалка» Светланы Балабай Дмитрий Натариус.
«Число фигурантов дела — 13 человек. Среди новых фигурантов есть Цуканова, Рубцов и Пятилетова», — сказал он, пояснив, что подозреваемые являются сотрудниками компании «Транснефть».
Ранее по делу о загрязнении нефти в «Дружбе» были заочно
Под домашним арестом находятся Роман Якушев, Роман Гладков, Владимир Матюхин и Дмитрий Никишов, все они являются сотрудниками компании «Транснефть-Дружба». Никишов — заместитель начальника куйбышевского районного управления нефтепровода «Дружба» по товарно-транспортным операциям, Якушев — начальник отдела этого управления, Гладков — начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Лопатино», Матюхин — инженер ПСП «Лопатино». Под домашним арестом также находится заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин.
Система нефтепровода «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Белоарусь по двум направлениям — через Польшу и Украину. 19 апреля
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил журналистам адвокат фигурантки дела, гендиректора ООО «Нефтеперевалка» Светланы Балабай Дмитрий Натариус.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)