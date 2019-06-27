ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В деле о загрязненной нефти в «Дружбе» 13 фигурантов: десять под арестом, трое - под подпиской

28.06.2019 10:37 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Три новых фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба», это сотрудники компании «Транснефть». Об этом сообщил журналистам адвокат фигурантки дела, гендиректора ООО «Нефтеперевалка» Светланы Балабай Дмитрий Натариус.

«Число фигурантов дела — 13 человек. Среди новых фигурантов есть Цуканова, Рубцов и Пятилетова», — сказал он, пояснив, что подозреваемые являются сотрудниками компании «Транснефть».

Ранее по делу о загрязнении нефти в «Дружбе» были заочно арестованы основатель ГК «Петронефть» Роман Трушев и бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко — на два месяца с момента их экстрадиции или задержания на территории РФ. Арестованы гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев.

Под домашним арестом находятся Роман Якушев, Роман Гладков, Владимир Матюхин и Дмитрий Никишов, все они являются сотрудниками компании «Транснефть-Дружба». Никишов — заместитель начальника куйбышевского районного управления нефтепровода «Дружба» по товарно-транспортным операциям, Якушев — начальник отдела этого управления, Гладков — начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Лопатино», Матюхин — инженер ПСП «Лопатино». Под домашним арестом также находится заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин.

Система нефтепровода «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Белоарусь по двум направлениям — через Польшу и Украину. 19 апреля «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. По факту загрязнения нефти возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 215.3 УК РФ, ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем») и ст. 158 УК РФ («Кража»). Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Беларуси по нефтепроводу «Дружба» 2 мая.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил журналистам адвокат фигурантки дела, гендиректора ООО «Нефтеперевалка» Светланы Балабай Дмитрий Натариус.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Обвиняемый в коррупции экс-президент Кыргызстана пообещал сопротивляться в случае ареста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Герой працы
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика