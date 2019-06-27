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На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел с термосом
28.06.2019 18:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В японской Осаке проходит саммит лидеров стран G20. После официальных встреч состоялся ужин, на который президент России Владимир Путин пришел с белой термокружкой. Российский президент чокнулся ею со своим американским коллегой Дональдом Трампом. У того был бокал с темной жидкостью.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что было в термокружке.
«Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса», — сказал он
Сегодня Путин и Трамп провели
Сегодня также прошла встреча Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Она
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В японской Осаке проходит саммит лидеров стран G20. После официальных встреч состоялся ужин, на который президент России Владимир Путин пришел с белой термокружкой.
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