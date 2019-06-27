На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел с термосом

Источник материала: Tut.by

В японской Осаке проходит саммит лидеров стран G20. После официальных встреч состоялся ужин, на который президент России Владимир Путин пришел с белой термокружкой. Российский президент чокнулся ею со своим американским коллегой Дональдом Трампом. У того был бокал с темной жидкостью.

Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что было в термокружке.

«Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса», — сказал он РИА «Новости» .

Сегодня Путин и Трамп провели переговоры , где обсудили проблему Ирана, ситуацию в Сирии, Венесуэле и Украине. Помимо этого, президенты обсудили вопрос контроля над вооружениями и отметили важность улучшения отношений России и США для мирового сообщества. В начале встречи Трамп в шутку погрозил пальцем Путину и заявил: «Не вмешивайтесь в выборы».

Сегодня также прошла встреча Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Она заявила , что «нормализации двусторонних отношений быть не может, пока Россия не прекратит свою безответственную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам».