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«Северный поток - 2» построят в обход территориальных вод Дании

28.06.2019 23:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода «Северный поток — 2» через территориальные воды Дании. Сообщение об этом в пятницу, 28 июня, распространила пресс-служба компании. Как заявил глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг (Matthias Warning), компания посчитала себя обязанной сделать такой шаг, «поскольку за два года, прошедшие после подачи заявки, правительство Дании не продемонстрировало ни малейших признаков к принятию решения».

Речь идет об основном маршруте газопровода, который должен был пройти южнее принадлежащего Дании острова Борнхольм. Как указывается в сообщении, у компании есть еще два альтернативных маршрута, которые должны пройти северо-западнее и юго-восточнее острова соответственно. Однако они будут проложены через международные воды и не требуют получения разрешения от МИД Дании.

В Дании рассмотрят альтернативные заявки

Энергетическое агентство Дании заявило, что приняло к сведению решение Nord Stream 2 и продолжает обрабатывать две альтернативные заявки. Предлагаемые маршруты проходят вне территории Дании и могут быть отклонены только из экологических соображений или возможных ограничений для судоходства, подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил агентству ТАСС, что даже если не удастся получить разрешение от Дании, строительство «Северного потока — 2» будет завершено, как и планировалось, к концу 2019 года. Две нитки газопровода, которые являются расширением уже существующего «Северного потока», должны соединить российскую Усть-Лугу с немецким Грайфсвальдом. По ним из России в Германию будет поставляться до 55 млрд куб. м газа в год. Противниками строительства выступают страны-транзитеры российского газа — Украина и Польша, опасающиеся утраты транзитных платежей, а также ряд стран Евросоюза. Белый дом пригрозил санкциями компаниям, участвующим в прокладке газопровода.

 
 
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Компания-оператор Nord Stream 2 AG отказалась от прокладки газопровода по основному маршруту через территориальные воды Дании южнее острова Борнхольм. Рассматриваются...
 
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