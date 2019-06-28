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СМИ узнали детали пребывания в Лондоне третьего «отравителя Скрипаля»

29.06.2019 00:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Денис Сергеев, который предположительно является сотрудником Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, во время своего пребывания в Лондоне в марте 2018 года избегал пользоваться интернетом по Wi-Fi и выходил в интернет только по мобильной сети, пишет Би-би-си со ссылкой на данные, предоставленные организацией Bellingcat. Он пробыл в Лондоне 3 дня: прилетел утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта.


Фото: Bellingcat, The Insider

Сергеев выходил в интернет «сотни раз» и пользовался мобильными мессенджерами WhatsApp, Viber и Telegram. Утром 3 марта он был в центре Лондона и «мог встретиться» с Александром Мишкиным (Александром Петровым) и Анатолием Чепигой (Русланом Бошировым).

В то же утро Мишкин и Чепига на поезде уехали в город Солсбери.

Сергеев звонил только на один телефонный номер, но у телефона его собеседника не было IMEI (уникального международного номера устройства). Кроме того, этот телефонный номер долгое время «не имел владельца», говорится в статье.

С этого номера Сергееву поступило десять звонков.

Би-би-си также сообщает со ссылкой на данные Bellingcat, что это был не первый визит Сергеева в Великобританию: он приезжал в страну в 2016 и 2017 годах, в последний раз он находился на территории королевства одновременно с Мишкиным.

Имя Сергеева в связи с покушением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля упоминалось и ранее. В октябре 2018 года «Фонтанка» писала о некоем Сергее Федотове, в феврале Bellingcat сообщил, что его настоящее имя — Денис Сергеев. В публикации говорилось, что он родился в Казахстане, военную службу прошел в Новороссийске, а затем прошел обучение в военно-дипломатической академии. Расследователи из Bellingcat тогда указывали, что его роль в отравлении Скрипалей осталась неясной, не смогли они установить, ездил ли он в Солсбери.

Британская The Guardian 20 мая писала, что, вернувшись из Солсбери в день отравления Скрипаля и его дочери Юлии, Мишкин (Петров) и Чепига (Боширов) получили звонок, который являлся сигналом об успехе покушения.

Боширова и Петрова Лондон считает сотрудниками ГУ Генштаба, которые прибыли в Великобританию с целью покушения на Скрипаля с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок». В сентябре 2018 года мужчины, представившиеся как Боширов и Петров, заявили в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян, что действительно были в Солсбери, где проживал Скрипаль, однако приехали туда как туристы с целью посмотреть на расположенный там «знаменитый собор».

 
 
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Речь о Денисе Сергееве, его возможным соучастником операции по отравлению ранее называл Bellingcat. Россиянин мог пересечься с Мишкиным и Чепигой утром 3 марта в...
 
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