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В Японии завершился саммит G20. Чем закончилась встреча мировых лидеров

29.06.2019 16:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу, 29 июня, после длительных переговоров главам стран «Большой двадцатки» удалось согласовать текст заключительного коммюнике. Основным камнем преткновения стал текст о защите климата, против которого выступали США.


Фото: Reuters

В результате, как и в два предыдущих года, текст коммюнике был принят в формате «19+1»: все страны, кроме США, подтвердили свою поддержку Парижского соглашения о борьбе с потеплением климата, принятого в 2015 году. Напомним, что США вышли из этого соглашения в 2017 году после того, как президентом страны стал Дональд Трамп, полагающий, что это соглашение ущемляет интересы его страны.

В последние дни высказывались опасения, что некоторые члены «Большой двадцатки» могут занять позицию, аналогичную позиции США, но этого не произошло: так же, как и на предыдущей встрече в Буэнос-Айресе, 19 стран, в том числе и Китай, подтвердили свою поддержку Парижского соглашения, подчеркнув, что считают его положения «необратимыми». В этом вопросе особенно жесткую позицию занимала Франция.

Удалось достичь соглашения и по другому спорному вопросу — о миграции. «Масштабные перемещения беженцев являются причиной беспокойства глобального характера с гуманитарными, политическими, социальными и экономическими последствиями. Мы подчеркиваем важность совместных действий для разрешения фундаментальных причин перемещения людей, а также реагирования на растущие гуманитарные нужды», — говорится в коммюнике. Все двадцать стран согласились с необходимостью сотрудничества с ООН и другими международными организациями, которые занимаются проблемами мигрантов и беженцев.

На саммите также прозвучала озабоченность по вопросу безопасной поставки энергоносителей «в свете последних событий». В заключительном коммюнике сказано, что страны G20 «признают важность глобальной энергобезопасности как одного из основополагающих принципов трансформации мировой энергосистемы».

Кроме того, страны «Большой двадцатки» выразили свое сожаление в связи с «ухудшением политической и экономической обстановки в мире, в частности увеличении числа торговых конфликтов и усилении геополитической напряженности».

Формулировка, осуждающая протекционизм, в очередной раз была исключена из текста коммюнике. В коммюнике говориться лишь о необходимости проводить свободную, справедливую и недискриминационную торговую политику.

Важным итогом саммита стала встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, в ходе которой они договорились о возобновлении переговоров об урегулировании торгового конфликта, который негативно влияет на всю мировую экономику.

 
 
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В субботу, 29 июня, после длительных переговоров главам стран «Большой двадцатки» удалось согласовать текст заключительного коммюнике. Основным камнем...
 
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