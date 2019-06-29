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Арест немецкого капитана вызвал в ЕС новые споры о беженцах

30.06.2019 00:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Арестованному 31-летнему немецкому капитану судна «Sea Watch 3», занимавшегося спасением мигрантов у берегов Ливии, Кароле Ракете (Carola Rackete) вопреки воле властей Италии зашедшей в порт Лампедузы, чтобы высадить 40 беженцев, находившихся более двух недель на борту ее корабля, грозит до 10 лет лишения свободы. Ее могут обвинить в содействии торговле людьми.


Фото: Reuters

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) предостерег Рим от поспешных и необоснованных обвинений. «Спасение человеческих жизней — это гуманитарное обязательство. Спасение на море не должно быть криминализировано. Быстро прояснить обвинения — задача итальянской юстиции», — написал глава немецкого внешнеполитического ведомства в своем Twitter в субботу, 29 июня.

Ему косвенно возразил глава МВД Италии и по совместительству вице-премьер правительства Маттео Сальвини. «Нарушители законы арестованы. Пиратский корабль конфискован. Большие штрафы для иностранных неправительственных организаций. Беженцы распределены по другим европейским странам. Миссия выполнена», — заявил правопопулистский политик в своем Twitter.

Другой вице-премьер правительства страны Луиджи ди Майо, представляющий популистское движение «5 звезд», заявил, что Италия не намерена больше в одиночку решать проблему беженцев. «Теперь ситуация должна измениться: или Европа проснется, или проснемся мы», — написал политик в своем Facebook

Договоренность о приеме беженцев

В интервью медиакомпании RAI Сальвини пояснил, что пять европейских стран выказали готовность принять беженцев с «Sea Watch 3». Он не стал пояснять о каких государствах идет речь, но, по данным итальянских СМИ, это могут быть Германия, Люксембург, Португалия, Финляндия и Франция.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер пояснил, что его страна готова принять десять беженцев. При этом он резко отверг обвинения итальянской стороны. Неправомерно говорить, что Европейский Союз не демонстрирует солидарность с Италией в вопросе решения проблемы беженцев, приводит слова Кастанера агентство Reuters.

«Никто нас не слышал»

«Sea Watch 3» 12 июня подобрало в Средиземном море у берегов Ливии 53 мигрантов. Италия дала согласие на прием 13 человек, в число которых вошли больные, женщины и дети. Оставшиеся на борту мигранты тоже нуждались в помощи, что заставило Каролу Ракете взять курс на Лампедузу, несмотря на то, что судну было запрещено заходить в порт. По словам капитана, она сделала это, потому что «никто нас не слышал, никто не хотел брать на себя ответственность».

 
 
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Арестованному 31-летнему немецкому капитану судна «Sea Watch 3» грозит до 10 лет лишения свободы. «Спасение на море не должно быть криминализировано», - считает глава МИД...
 
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