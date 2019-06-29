Япония впервые за 30 лет возобновит китобойный промысел

Источник материала: Tut.by

На коммерческую охоту на китов в Японии действовал мораторий, принятый Международной комиссией по промыслу китов. Теперь японские власти решили покинуть эту организацию.



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Япония покинула Международную комиссию по промыслу китов (IWC), членом которой она была на протяжении более 60 лет. Теперь японские власти, пишет Kyodo , планируют возобновить коммерческую охоту на китов. Это в Японии было запрещено более 30 лет.

Решение, поясняет агентство, было принято после того, как последнее предложение Токио возобновить китобойный промысел было отклонено на ежегодном совещании IWC в сентябре прошлого года. После этого Япония пригрозила тем, что покинет международную организацию, в которой до сих пор нет единства мнений относительно коммерческой охоты на китов: некоторые ее члены выступают за китобойный промысел, некоторые — против, другие время от времени поддерживают то ту, то иную сторону.

Комментируя сложившуюся ситуацию, генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга отметил, что отказ стран-членов IWS поддерживать в сентябре прошлого года предложение Токио «обнаружило тот факт, что в организации странам с различными взглядами невозможно даже пытаться сосуществовать вместе». О планах покинуть организацию Япония заявила в декабре прошлого года, чем вызвала критику со стороны «Гринпис» и ряда таких членов IWC, как Австралия и Новая Зеландия.

Международная комиссия по промыслу китов была основана в 1948 году. Изначально она состояла из стран, которые поддерживали китобойный промысел. Целью этой организации было обеспечить «надлежащее сохранение запасов китов и, таким образом, сделать возможным упорядоченное развитие китобойного промысла». Однако впоследствии к IWC стало присоединяться все больше стран, которые выступали против коммерческой охоты на китов. Япония была членом этой организации с 1951 года.

Китобойный промысел она прекратила в соответствии с мораторием, который был принят комиссией в 1982 году. Однако известны случаи, когда в Японии охотились на китов в «исследовательских целях» (это происходило в 1987-м и в 1994 годах), напоминает Kyodo. Международное сообщество эти действия тогда раскритиковало, отметив, что они являются прикрытием для коммерческого китобойного промысла. Известно, что мясо пойманных китов, уточняет агентство, было продано на внутреннем рынке.

При этом возобновление коммерческой охоты на китов относительно отдельных видов (например, малых полосатиков) Токио, продолжает Kyodo, лоббировал на протяжении последних 30 лет, будучи членом IWC. Однако его попытки возобновить китобойный промысел каждый раз блокировались так называемыми анти-китобойными странами.

Теперь коммерческий китобойный промысел Япония, по информации агентства, планирует возобновить с понедельника, 1 июля. Охота будет вестись в пределах исключительной экономической зоны Японии. После выхода из IWC, по информации Ёсихидэ Суги, Токио будет участвовать в делах организации в качестве наблюдателя. Китобойный промысел японские власти, по словам генсекретаря кабмина, будут осуществлять, учитывая ограничения на вылов, рассчитанные по методу IWC.