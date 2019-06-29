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Под водой. Паводок в Иркутской области глазами жителей, жкрналистов и спасателей

30.06.2019 08:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Иркутской области — паводки из-за проливных дождей. По последним данным, погибли пять человек. Синоптики прогнозируют новый приток воды.


Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

С 25 июня Иркутская область находится под влиянием циклона, на большей части территории идут сильные дожди. В 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском — подтоплены 4042 дома, в которых проживают 9919 человек, в том числе 2269 детей.

По последним данным, погибли пять человек, в том числе один ребенок.

«На утро 30 июня по информации Иркутского областного центра медицины катастроф, госпитализированы 97 человек, из них 17 детей. 12 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, 85 человек — в удовлетворительном состоянии, основной диагноз — переохлаждение», — пишет ТАСС.


Фото: ВК / Подслушано Тулун
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ALEX (@alexykornienko) 29 Июн 2019 в 12:20 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от incident_irk (@incident_irk) 29 Июн 2019 в 12:16 PDT

 
 
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В Иркутской области - паводки из-за проливных дождей. По последним данным, погибли пять человек. Синоптики прогнозируют новый приток воды.
 
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