Под водой. Паводок в Иркутской области глазами жителей, жкрналистов и спасателей

Источник материала: Tut.by

В Иркутской области — паводки из-за проливных дождей. По последним данным, погибли пять человек . Синоптики прогнозируют новый приток воды.



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

С 25 июня Иркутская область находится под влиянием циклона, на большей части территории идут сильные дожди. В 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском — подтоплены 4042 дома, в которых проживают 9919 человек, в том числе 2269 детей.

По последним данным, погибли пять человек, в том числе один ребенок.

«На утро 30 июня по информации Иркутского областного центра медицины катастроф, госпитализированы 97 человек, из них 17 детей. 12 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, 85 человек — в удовлетворительном состоянии, основной диагноз — переохлаждение», — пишет ТАСС .



Фото: ВК / Подслушано Тулун

еще город тулун иркутской области pic.twitter.com/E36VnyawWK — Владимир Лухтин (@nithul77) 29 июня 2019 г.