11 погибших и лесные пожары: аномальная жара бьет рекорды в Европе

Источник материала: Tut.by

Аномальная жара с рекордными температурами, которая накрыла Европу , привела гибели по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает Reuters .



Ребенок в фонтане Ниццы, Франция, 27 июня 2019 года. Фото: Reuters

Во Франции самая высокая температура была зафиксирована в пятницу, 28 июня — в департаменте Гар на юге страны, где столбик термометра поднялся до 45,9°C. Был побит национальный рекорд страны 45,1°C, который был зафиксирован в Провансе в 2003 году, когда в Европе также бушевала аномальная жара.

Погодная аномалия привела к десяткам пожаров в регионе, при тушении которых 15 пожарных и несколько полицейских были ранены. Всего во Франции аномально высокие температуры привели к гибели 6 человек.

Люди пытаются спастись от жары всеми возможными способами, в том числе открывая пожарные гидранты на улицах, что приводит к несчастным случаям — в пригороде Парижа Сен-Дени 6-летний ребенок был госпитализирован в критическом состоянии после удара струей воды из гидранта. Французские больницы сообщают о значительном увеличении случаев поступлений пациентов с судорогами, обезвоживанием, головокружениями и приступами сердечных заболеваний.

В Испании высокие температуры фиксируются четвертый день подряд. Так, столбик термометра поднимался до 43,3 °C. Два человека умерли в пятницу из-за связанных с высокой температурой осложнений.

Жара также спровоцировала лесные пожары: на северо-востоке Испании в каталонской провинции Террагона огонь уничтожил уже шесть тысяч гектаров леса. Сильный лесной пожар бушует также в испанской провинции Толедо в автономном сообщество Кастилия-Ла-Манча. Возгорание началось в пятницу в районе населенного пункта Альморокс. К настоящему моменту огонь уничтожил около двух тысяч гектаров леса.



Вертолет сбрасывает воду на горящий лес в провинции Толедо, Испания, 28 июня 2019 года.Фото: Reuters

По крайней мере, три человека умерли в Центральной и Северной Италии, в то время как больницы в Милане зафиксировали 35%-ый подъем числа экстренных посещений из-за жары.

Рекордно высокие температуры также фиксируются в Германии и Великобритании. По оценкам специалистов, количество жертв может серьезно возрасти. Как сообщила Всемирная Метеорологическая Организация, 2019 год станет одним из самых жарких в мире, а 2015−2019 годы станут самым жарким пятилетним периодом за всю историю наблюдений.