Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей

Источник материала: Tut.by

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в воскресенье в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе. Прямую трансляцию ведет японское телевидение.

Donald Trump becomes the first-ever sitting US President to step foot into North Korea. Follow live updates: https://t.co/dCK5UVgc3D pic.twitter.com/cCNzVOpqSl — CNN Breaking News (@cnnbrk) 30 июня 2019 г.

Лидеры двух стран пожали друг другу руки, находясь по разные стороны от демаркационной линии.

Трамп пересек границу КНДР, став первым действующим президентом США, ступившим на северокорейскую территорию. Ким Чен Ын также перешел демаркационную линию и ступил на территорию Южной Кореи.

В прошлом КНДР посещали только два бывших американских президента: Джимми Картер (в июне 1994 года и в августе 2010 года) и Билл Клинтон (в августе 2009 года).

В 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян, согласно этому документу, взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27−28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.

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