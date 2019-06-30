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Десятки тысяч суданцев вышли на протесты против военного совета страны

30.06.2019 23:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице Судана Хартуме и ряде других городов страны в воскресенье, 30 июня, прошли многочисленные демонстрации против правящего военного совета. На акции протеста вышли десятки тысяч человек. В Хартуме полиция в отношении демонстрантов применила слезоточивый газ. Нынешняя акция стала первой после принудительного разгона оппозиционного палаточного лагеря в Хартуме, который произошел 3 июня.


Фото: Reuters

Суданская профессиональная ассоциация SPA в своем призыве выйти на демонстрацию заявила о необходимости потребовать от правящей группировки «справедливости в адрес жертв» событий 3 июня и «передачи власти без предварительных условий в руки гражданского населения». Акции протеста прошли также в ряде других городов. В городе Гадарефе на востоке Судана, по свидетельствам очевидцев, полиция также применила слезоточивый газ. Военный совет предупредил организаторов акции, что возложит на них ответственность «в полном объеме», если кто-то из собравшихся нарушит правила или законы.





Ранее Евросоюз выказал готовность оказать поддержку Судану лишь после передачи власти в этой стране переходному органу, возглавляемому гражданскими лицами. Именно этот орган является «единственным партнером», с помощью которого можно нормализовать отношения Судана и Евросоюза, говорилось в заявлении совета министров иностранных дел государств ЕС, которое было опубликовано 17 июня. Посредниками в конфликте являются представители Эфиопии и Африканского союза.

Свержение президента Омара аль-Башира

В апреле военные свергли авторитарного президента Судана Омара аль-Башира, правившего страной последние 30 лет. Его сначала подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников.


После смены власти в Хартуме начались многотысячные демонстрации с требованием немедленно сформировать гражданское переходное правительство. В середине мая протестующие договорились с военным советом о трехлетнем переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство. Однако впоследствии сторонам не удалось достичь единства в вопросе о том, кто возглавит этот орган.

 
 
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Суданская профессиональная ассоциация SPA в своем призыве выйти на демонстрацию заявила о необходимости потребовать от правящей группировки «справедливости в...
 
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