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Партия Зеленского подала иск против ЦИК за регистрацию «кандидатов-клонов» на выборы в Раду

30.06.2019 22:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Партия «Слуга народа» президента Владимир Зеленский в судебном порядке требует от Центральной избирательной комиссии убрать из бюллетеней на выборах в Верховную раду информацию о якобы принадлежности к этой политической организации так называемых кандидатов-клонов. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба партии.

«Обязать ЦИК внести изменения в постановление от 26 июня 2019 № 1345… и указать сведения о партийности кандидатов в народные депутаты, которые включены в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах, путем указания сведений «беспартийный», — говорится в иске, опубликованном партией в Facebook.

Партия «Слуга народа» подала иск против Центральной избирательной комиссии за регистрации девяти «кандидатов-клонов», которые солгали о своей принадлежности к партии. Отмечается, что соответствующий иск подан в Шестого апелляционного административного суда, который рассмотрит его в течение дня.

Кандидаты в депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» ранее подписали меморандум, в котором обязались лично голосовать в Раде, присутствовать на всех заседаниях парламента, а также добровольно сдавать мандат в случае нарушений принципов партии. Досрочные выборы в Раду состоятся 21 июля.

 
 
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Партия «Слуга народа» подала иск против Центральной избирательной комиссии за регистрации девяти «кандидатов-клонов», которые солгали о своей принадлежности к...
 
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