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В ПАСЕ внесут резолюцию от стран - противников возвращения России
01.07.2019 05:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Документ подготовят Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия. Ранее они выступили с совместным заявлением, в котором предупредили, что своим решением ПАСЕ дала «неверный сигнал» России.
Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия, голосовавшие против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), подготовят проект совместной резолюции. Об этом сообщает
«Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией (решением восстановить в правах российскую делегацию. — прим.редакции)», — сказал маршал сената. Он уточнил, что во время этих празднеств в Люблине заняться подготовкой проекта резолюции будет трудно. «Мы договорились о проведении совместной встречи как можно скорее», — сказал политик, добавив, что обсуждение дальнейших совместных шагов состоится в ближайшее время.
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Документ подготовят Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия. Ранее они выступили с совместным заявлением, в котором предупредили, что своим...
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