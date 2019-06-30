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СМИ сообщили о ракетной атаке на Дамаск и Хомс

01.07.2019 06:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе Дамаска. Об этом в понедельник сообщило агентство SANA.

Отмечается, что один погибший — ребенок.

По данным источников агентства, ракеты были запущены с израильских военных самолетов. Воздушные суда в момент атаки находились над территорией Ливана.

Как информирует агентство Reuters, представители Армии обороны Израиля от комментариев отказались.

 
 
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По данным источников агентства, ракеты были запущены с израильских военных самолетов. Воздушные суда в момент атаки находились над территорией Ливана.
 
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