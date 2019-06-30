СМИ сообщили о ракетной атаке на Дамаск и Хомс

Источник материала: Tut.by

Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе Дамаска. Об этом в понедельник сообщило агентство SANA .

Отмечается, что один погибший — ребенок.

По данным источников агентства, ракеты были запущены с израильских военных самолетов. Воздушные суда в момент атаки находились над территорией Ливана.

Как информирует агентство Reuters , представители Армии обороны Израиля от комментариев отказались.