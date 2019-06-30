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В Гонконге полиция применила дубинки и слезоточивый газ против демонстрантов

01.07.2019 08:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Манифестанты пытались сорвать церемонию поднятия флагов, ежегодно проводящуюся в годовщину перехода Гонконга под юрисдикцию Китая. Полиция применила силу.


1 июля 2019 года, Гонконг. Фото: Reuters

В Гонконге, где начались торжества по случаю 22-й годовщины перехода под юрисдикцию Китая, полиция вступила в столкновение с демонстрантами, пытавшимися занять улицы в правительственном квартале. Утром в понедельник, 1 июля, полиция применила слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, пытавшихся помешать традиционной в этой день церемонии поднятия флагов. Есть раненые.

В итоге церемония поднятия флагов под звуки гимна прошла без присутствия публики, что было объяснено «плохой погодой». Глава правительства Кэрри Лам и приглашенные гости наблюдали за церемонией по трансляции из расположенного поблизости конгресс-центра. Оппозиция уже заявила, что готовит в годовщину присоединения к Китаю масштабный протестный марш.

9 июня сотни тысяч жителей Гонконга вышли на демонстрацию против принятия закона о выдаче правонарушителей по запросу китайских властей. По данным организаторов, в акции участвовали более одного миллиона человек. Это была крупнейшая демонстрация протеста в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году.

В субботу, 15 июня, глава правительства Кэрри Лам на фоне массовых протестов объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановлено на неопределенный срок, поскольку общественность выражает сомнения по поводу этого документа и в городе нужно восстановить спокойствие. Ранее Лам решительно поддерживала законопроект об экстрадиции.

 
 
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Манифестанты пытались сорвать церемонию поднятия флагов, ежегодно проводящуюся в годовщину перехода Гонконга под юрисдикцию Китая. Полиция применила силу.
 
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