|
В Гонконге полиция применила дубинки и слезоточивый газ против демонстрантов
01.07.2019 08:40 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Манифестанты пытались сорвать церемонию поднятия флагов, ежегодно проводящуюся в годовщину перехода Гонконга под юрисдикцию Китая. Полиция применила силу.
В Гонконге, где начались торжества по случаю 22-й годовщины перехода под юрисдикцию Китая, полиция вступила в столкновение с демонстрантами, пытавшимися занять улицы в правительственном квартале. Утром в понедельник, 1 июля, полиция применила слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, пытавшихся помешать традиционной в этой день церемонии поднятия флагов. Есть раненые.
В итоге церемония поднятия флагов под звуки гимна прошла без присутствия публики, что было объяснено «плохой погодой». Глава правительства Кэрри Лам и приглашенные гости наблюдали за церемонией по трансляции из расположенного поблизости конгресс-центра. Оппозиция уже заявила, что готовит в годовщину присоединения к Китаю масштабный протестный марш.
9 июня сотни тысяч жителей Гонконга
В субботу, 15 июня, глава правительства Кэрри Лам на фоне массовых протестов объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Манифестанты пытались сорвать церемонию поднятия флагов, ежегодно проводящуюся в годовщину перехода Гонконга под юрисдикцию Китая. Полиция применила силу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)