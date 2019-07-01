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Самый большой аэропорт в мире построили в Китае

02.07.2019 06:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пекине завершилось строительство самого грандиозного в мире аэропорта Дасин. Для его строительства, площадью в 1 млн квадратных метров, снесли несколько деревень. Тест взлетно-посадочных полос аэропорта (а всего их 4) состоялся в мае 2019 года. Фотослужбе TUT.BY удалось побывать в аэропорту буквально накануне завершения строительства.


Кроме аэропорта параллельно создавалась его инфраструктура: гостиницы, заправки, дороги и жилье. От площади Тьаньаньмэнь до аэропорта — 46 километров. А добраться до него можно будет на поезде всего за 15 минут с Западного железнолдорожного вокзала города. При этом железнодорожное сообщение рассчитано так, что приехать в аэропорт можно будет и из других городов.





Новый аэровокзал сможет принимать ежегодно до 7,2 млн пассажиров и 620 тыс. самолетов в год. Около 80% освещения внутри здания — естественный свет, а энернгоэффективность комплекса приравнивают к классу 3 «А».






Новый аэропорт создавался с целью разгрузить пекинский аэропорт «Шоуду», который еще называют «Столичным». Логистика перемещений между двумя аэропортами придумана так, что зарегистрироваться и сдать багаж можно будет в «столичном» аэропорту, и уже налегке ехать в новый. К Зимним Олимпийским играм — 2022 аэропорты свяжут железнодорожным сообщением, а официальное открытие аэропорта Дасин состоится 30 сентября, в канун празднования 70-летия КНР.



Территорию аэропорта озеленяют ударными темпами и высаживают взрослые деревья с помощью специальных машин. Всего на строительство и инфраструктуру было потрачено около 60 млрд долларов, а построили Дайсин всего за три года.


 
 
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Для его строительства, площадью в 1 млн квадратных метров, снесли несколько деревень. Фотослужбе TUT.BY удалось побывать в аэропорту буквально накануне завершения...
 
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