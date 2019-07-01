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В Гонконге правительственный комплекс временно закрыт по соображениям безопасности

02.07.2019 06:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гонконг во вторник вернулся к нормальной жизни после беспорядков с захватом демонстрантами здания Законодательного совета. Cитуация в центре города спокойная, скоплений протестующих не наблюдается, дороги разблокированы для движения транспорта.


Здание Законодательного совета серьезно пострадало от протестующих. Фото: Reuters

Правительственный комплекс временно закрыт по соображениям безопасности. Вокруг него оставлено много мусора: защитные каски, очки, респираторные маски, бутылки с водой. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам решительно осудила действия радикальной молодежи, которая накануне вечером ворвалась в комплекс парламента, разбила там стекла, устраивала акты вандализма. Пока не ясно, когда сможет возобновить работу Законодательный совет: зданию требуется серьезный ремонт.


Здание Законодательного совета изнутри после его захвата демонстрантами. Фото: Reuters

Со своей стороны комиссар местной полиции Стивен Ло в беседе с журналистами признал, что внутри комплекса в момент беспорядков находилось несколько десятков бойцов спецотряда со снаряжением. Однако в связи со складывающейся обстановкой они были вынуждены отступить.

Ло объяснил такое бездействие тем, что скопления демонстрантов были слишком большими, в здании выключался свет и мог возникнуть риск давки. Кроме того, некоторые спецсредства предназначались для применения на открытых площадках, а не в условиях замкнутого пространства. Вместе с тем, по его словам, были признаки того, что атакующие могли вновь использовать токсичное химвещество, от которого ранее пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов возле выставочного центра.


Фото: Reuters

Ночью к зданию Законодательного совета были выдвинуты подразделения полиции. Применив слезоточивый газ, они очистили комплекс и прилегающую территорию от демонстрантов. О случаях арестов зачинщиков беспорядков не сообщается.

 
 
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лам решительно осудила действия радикальной молодежи, которая накануне вечером ворвалась в комплекс парламента, разбила там...
 
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