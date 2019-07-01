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Трамп пообещал в День независимости США вывести танки на улицы Вашингтона

02.07.2019 08:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трамп пообещал, что 4 июля, в День независимости США, жители Вашингтона смогут увидеть танки. Американский президент отметил, что данная техника может повредить дороги, а потому будет доступна только в «определенных местах».


Фото: Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в День независимости страны, который отмечается 4 июля, на улицах Вашингтона будет продемонстрирована военная техника, в том числе и танки. Об этом сообщает телеканал CNN.

«У нас будет отличное 4 июля в Вашингтоне. Такого еще не было, оно будет особенное… Я собираюсь присутствовать там, и я хочу сказать несколько слов: у нас будут самолеты, лучшие в мире истребители и другие самолеты тоже. И у нас будет несколько танков», — заявил хозяин Белого дома.

Как сообщил CNN источник в Пентагоне, в демонстрации могут быть задействованы несколько истребителей-бомбардировщиков F-35.

«С танками приходится быть очень осторожными, потому что дорогам обычно не нравится, когда на них тяжелые танки. Так что нам придется поставить их в определенных местах. Но у нас есть новейшие танки «Шерман» и новейшие танки «Абрамс», — отметил Трамп.

По данным USA Today, технику планируется разместить вдоль Национальной аллеи в Вашингтоне, пролегающей от здания конгресса до мемориала 16-му президенту США Аврааму Линкольну. В текущем году мероприятие по случаю Дня независимости США решили назвать «Салют Америке» и посвятить американским военным.

В феврале 2018 года Дональд Трамп попросил Пентагон спланировать военный парад в Вашингтоне, вдохновившись парадом на Елисейских полях после посещения праздничных мероприятий в Париже по случаю Дня взятия Бастилии. Тогда Трамп наблюдал за церемонией в качестве гостя по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

 
 
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Трамп пообещал, что 4 июля, в День независимости США, жители Вашингтона смогут увидеть танки. Президент отметил, что данная техника может повредить дороги, а потому...
 
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