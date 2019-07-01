Европа и Южная Америка заключили торговую сделку века. На это ушло 20 лет

Источник материала: Tut.by

Европейский союз подписал крупнейшее в своей истории торговое соглашение, которое отворяет европейскому бизнесу двери на рынок четырех стран Южной Америки с населением в 260 млн человек. В ответ Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай получат льготный доступ к полумиллиарду европейских потребителей.

После 20 лет переговоров 28 стран ЕС согласились приоткрыть границы для заокеанского мяса и сахара в обмен на возможность беспошлинно поставлять в Южную Америку автомобили, лекарства, вино и сыр.

Более того, переговорщики пошли дальше и помимо обнуления пошлин в торговле товарами — сельскохозяйственными и промышленными, договорились снять часть нетарифных ограничений для ключевого сектора услуг, включая госзакупки, санитарные нормы, авторские права. Сейчас из-за этих ограничений торговля услугами между ними втрое меньше, чем товарами.

Теперь им предстоит убедить парламенты каждой страны-участницы ратифицировать сделку. Тогда через несколько лет она постепенно вступит в силу, и на карте появится зона свободной торговли с общим населением более 770 млн человек и совокупным ВВП в $ 21 трлн — это четверть всей мировой экономики.

Война и мир

Вторая в этом году торговая мегасделка ЕС заключена на фоне роста протекционизма в мире и торговых войн между двумя крупнейшими экономиками планеты — США и Китаем. Она стала не только иллюстрацией различий во взглядах на мировую торговлю между уходящей Еврокомиссией и президентом США Дональдом Трампом, но и доказательством того, что на заключение торговых соглашений уходят годы и даже десятилетия.





«Это — исторический момент, и поверьте, я тщательно подобрал слова, — сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. — Соглашение сэкономит обеим сторонам 4 млрд евро пошлин в год, что делает его крупнейшим в истории ЕС. Среди нарастающей напряженности в международной торговле мы посылаем нашим южноамериканским партнерам четкий сигнал о том, что мы выступаем за игру по правилам».

Победы на этом фронте приносят Европе очки как в соревновании за лидерство в мире, так и в борьбе за единство собственных рядов в свете решения Великобритании покинуть ЕС. Сторонники «брексита» утверждают, что в одиночку Лондон быстро договорится со всеми странами о выгодной торговле. Противники говорят, что от имени крупнейшего в мире единого рынка ЕС договариваться проще, да и условия лучше.

Их аргумент — за последние пять лет ЕС заключил полтора десятка торговых соглашений, включая эпохальные сделки с Канадой и Японией, а теперь вот и с четырьмя странами, объединенными в организацию общего рынка Южной Америки — Меркосур.

Однако торжественное подписание, обмен ручками и банкет еще не означают, что беспошлинные немецкие BMW доедут до Патагонии, а бразильская говядина завалит немецкие супермаркеты.

Время торговаться



Немецкий автопром мечтает заполнить пустынные дороги Патагонии

Ратифицировать сделку придется уже другому Европарламенту и другой Еврокомиссии. К осени власть в ЕС обновится, и ей придется заново договариваться с недовольными, прежде всего с фермерами Франции, Германии и особенно Ирландии, и без того страдающей из-за «брексита».

На противоположном берегу океана сделке угрожает подъем левого популизма во внутренней политике. Прежде всего в Аргентине, где на октябрьских президентских выборах сторонник открытой экономики Маурисио Макри рискует уступить власть противникам торгового соглашения с ЕС.

Бразилия и Аргентина вообще неохотно допускают чужаков на свой рынок, и соглашение с ЕС призвано помочь им выйти из гавани протекционизма в открытые воды свободной торговли. До сих пор самой существенной попыткой было создание Меркосур.

Однако за 30 лет членам этой организации так и не удалось договориться между собой. Они не смогли создать ни полноценный таможенный союз, ни единый рынок. Крупная сделка с ЕС может придать ускорение континентальному торговому проекту.

За это выступает новый президент Бразилии Жаир Болсонару — «тропический Трамп» с крайне либеральной экономической программой.

«Исторический момент! Одно из важнейших торговых соглашений всех времен принесет огромную пользу нашей экономике. Великий день!» — написал он в «Твиттере».

Histórico! Nossa equipe, liderada pelo Embaixador Ernesto Araújo, acaba de fechar o Acordo Mercosul-UE, que vinha sendo negociado sem sucesso desde 1999. Esse será um dos acordos comerciais mais importantes de todos os tempos e trará benefícios enormes para nossa economia. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 28 июня 2019 г.

Его надежды связаны, прежде всего, с готовностью Европы приоткрыть самый защищенный товарный рынок: сельскохозяйственный. ЕС пообещал выделить квоты на говядину, мясо птицы и сахар.

В ответ страны Меркосур отменят импортные тарифы на продукцию европейской промышленности, которые сейчас составляют от 14% до 20% на химикаты, промышленное оборудование и лекарства и 35% — на автомобили, одежду и обувь. И вдобавок разрешат беспошлинный ввоз вина, кондитерской продукции, крепкого алкоголя и сыров, которые сейчас облагаются по ставкам от 20% до 35%.

Одновременно южноамериканцы подписались под защитой географических указаний европейских деликатесов: они запретят местным производителям называть свой сыр, например, пармезаном, а ветчину — пармской.

«Постыдная сдача рынка»



Отныне пармезаном в Южной Америке будет называться только итальянский пармиджано-реджано

Еще прошлой осенью президент Франции Эммануэль Макрон отказывался подписывать это соглашение, поскольку Болсонару угрожал вслед за США выйти из парижского климатического соглашения.

Теперь в текст внесли обязательство Бразилии, которую экологи обвиняют в бездумной вырубке тропических лесов, бороться с изменением климата. Макрон осторожно согласился, предупредив, что будет очень внимательно следить за тем, как будет развиваться это торговое соглашение. С прицелом на защиту не только планеты в целом, но и французских фермеров в частности.

А они очень недовольны.

«Соглашение с Меркосур неприемлемо, оно обернется недобросовестной конкуренцией против наших фермеров и тотальным обманом потребителя! Не везите сюда никому не нужную сельхозпродукцию и еду!» — возмущается Кристиан Ламбер, глава крупнейшего французского профсоюза работников сельскохозяйственной отрасли.