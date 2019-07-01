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Европа и Южная Америка заключили торговую сделку века. На это ушло 20 лет
02.07.2019 10:27 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Европейский союз подписал крупнейшее в своей истории торговое соглашение, которое отворяет европейскому бизнесу двери на рынок четырех стран Южной Америки с населением в 260 млн человек. В ответ Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай получат льготный доступ к полумиллиарду европейских потребителей.
После 20 лет переговоров 28 стран ЕС согласились приоткрыть границы для заокеанского мяса и сахара в обмен на возможность беспошлинно поставлять в Южную Америку автомобили, лекарства, вино и сыр.
Более того, переговорщики пошли дальше и помимо обнуления пошлин в торговле товарами — сельскохозяйственными и промышленными, договорились снять часть нетарифных ограничений для ключевого сектора услуг, включая госзакупки, санитарные нормы, авторские права. Сейчас из-за этих ограничений торговля услугами между ними втрое меньше, чем товарами.
Теперь им предстоит убедить парламенты каждой страны-участницы ратифицировать сделку. Тогда через несколько лет она постепенно вступит в силу, и на карте появится зона свободной торговли с общим населением более 770 млн человек и совокупным ВВП в $ 21 трлн — это четверть всей мировой экономики.
Война и мир
Вторая в этом году торговая мегасделка ЕС заключена на фоне роста протекционизма в мире и торговых войн между двумя крупнейшими экономиками планеты — США и Китаем. Она стала не только иллюстрацией различий во взглядах на мировую торговлю между уходящей Еврокомиссией и президентом США Дональдом Трампом, но и доказательством того, что на заключение торговых соглашений уходят годы и даже десятилетия.
«Это — исторический момент, и поверьте, я тщательно подобрал слова, — сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. — Соглашение сэкономит обеим сторонам 4 млрд евро пошлин в год, что делает его крупнейшим в истории ЕС. Среди нарастающей напряженности в международной торговле мы посылаем нашим южноамериканским партнерам четкий сигнал о том, что мы выступаем за игру по правилам».
Победы на этом фронте приносят Европе очки как в соревновании за лидерство в мире, так и в борьбе за единство собственных рядов в свете решения Великобритании покинуть ЕС. Сторонники «брексита» утверждают, что в одиночку Лондон быстро договорится со всеми странами о выгодной торговле. Противники говорят, что от имени крупнейшего в мире единого рынка ЕС договариваться проще, да и условия лучше.
Их аргумент — за последние пять лет ЕС заключил полтора десятка торговых соглашений, включая эпохальные сделки с Канадой и Японией, а теперь вот и с четырьмя странами, объединенными в организацию общего рынка Южной Америки — Меркосур.
Однако торжественное подписание, обмен ручками и банкет еще не означают, что беспошлинные немецкие BMW доедут до Патагонии, а бразильская говядина завалит немецкие супермаркеты.
Время торговаться
Ратифицировать сделку придется уже другому Европарламенту и другой Еврокомиссии. К осени власть в ЕС обновится, и ей придется заново договариваться с недовольными, прежде всего с фермерами Франции, Германии и особенно Ирландии, и без того страдающей из-за «брексита».
На противоположном берегу океана сделке угрожает подъем левого популизма во внутренней политике. Прежде всего в Аргентине, где на октябрьских президентских выборах сторонник открытой экономики Маурисио Макри рискует уступить власть противникам торгового соглашения с ЕС.
Бразилия и Аргентина вообще неохотно допускают чужаков на свой рынок, и соглашение с ЕС призвано помочь им выйти из гавани протекционизма в открытые воды свободной торговли. До сих пор самой существенной попыткой было создание Меркосур.
Однако за 30 лет членам этой организации так и не удалось договориться между собой. Они не смогли создать ни полноценный таможенный союз, ни единый рынок. Крупная сделка с ЕС может придать ускорение континентальному торговому проекту.
За это выступает новый президент Бразилии Жаир Болсонару — «тропический Трамп» с крайне либеральной экономической программой.
«Исторический момент! Одно из важнейших торговых соглашений всех времен принесет огромную пользу нашей экономике. Великий день!» — написал он в «Твиттере».
Его надежды связаны, прежде всего, с готовностью Европы приоткрыть самый защищенный товарный рынок: сельскохозяйственный. ЕС пообещал выделить квоты на говядину, мясо птицы и сахар.
В ответ страны Меркосур
Одновременно южноамериканцы подписались под защитой географических указаний европейских деликатесов: они запретят местным производителям называть свой сыр, например, пармезаном, а ветчину — пармской.
«Постыдная сдача рынка»
Еще прошлой осенью президент Франции Эммануэль Макрон отказывался подписывать это соглашение, поскольку Болсонару угрожал вслед за США выйти из парижского климатического соглашения.
Теперь в текст внесли обязательство Бразилии, которую экологи обвиняют в бездумной вырубке тропических лесов, бороться с изменением климата. Макрон осторожно согласился, предупредив, что будет очень внимательно следить за тем, как будет развиваться это торговое соглашение. С прицелом на защиту не только планеты в целом, но и французских фермеров в частности.
А они очень недовольны.
«Соглашение с Меркосур неприемлемо, оно обернется недобросовестной конкуренцией против наших фермеров и тотальным обманом потребителя! Не везите сюда никому не нужную сельхозпродукцию и еду!» — возмущается Кристиан Ламбер, глава крупнейшего французского профсоюза работников сельскохозяйственной отрасли.
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