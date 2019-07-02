Кандидатуры определены: кто может занять ключевые посты в руководстве Евросоюза

Источник материала: Tut.by

Новой главой Еврокомиссии может стать министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, а постоянным председателем Европейского совета — бельгийский премьер-министр Шарль Мишель. О кандидатурах на ключевые посты в ЕС во вторник вечером, 2 июля, после трехдневных напряженных переговоров объявил глава Европейского совета Дональд Туск.

Кандидатуры на ключевые посты в руководстве Евросоюза лидеры 28 европейских стран обсуждали с воскресенья после неудачного саммита 20 июня, на котором не удалось согласовать кандидатуру преемника Жан-Клода Юнкера на посту главы Еврокомиссии.

Достигнутый компромисс во вторник вечером объявил глава Европейского совета Дональд Туск.

60-летнюю Урсулу фон дер Ляйен, которая уже шесть лет возглавляет министерство обороны Германии, выдвинули на пост председателя Еврокомиссии. Близкую соратницу Ангелы Меркель многие называли ее возможной преемницей на посту канцлера. Урсула фон дер Ляйен прекрасно владеет французским языком и пользуется авторитетом в политических кругах Франции по результатам многолетнего сотрудничества в сфере обороны.



Фото: Reuters

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард стала кандидатом на пост главы Европейского Центробанка. 63-летняя француженка в прошлом была первой женщиной, занявшей пост министра экономики и финансов Франции, а затем пост главы Международного валютного фонда. Адвокат по образованию, она также была первой женщиной, возглавившей крупную американскую юридическую фирму.



Фото: Ольга Лойко TUT.BY

На пост постоянного председателя ЕС, главы Европейского совета согласована кандидатура нынешнего премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля. 46-летний либерал считается мастером политического компромисса. Шарля Мишеля также можно назвать «потомственным» руководителем ЕС: его отец Луи Мишель занимал пост европейского комиссара.





Наконец, европейскую дипломатию лидеры стран ЕС предложили возглавить испанскому социалисту Хосепу Боррелю. 72-летний каталонец, убежденный противник независимости региона, в прошлом занимал министерские посты в правительстве Испании, а в 2004−2007 гг. был спикером Европарламента. В прошлом году он вернулся в политику после долгого перерыва, заняв пост главы МИД Испании в правительстве социалиста Педро Санчеса.





Официально кадровые решения саммита ЕС должны быть одобрены Европарламентом. Если депутаты отклонят их, поиск кандидатов на ключевые посты начнется заново.