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При пожаре на глубоководном аппарате погибли семь капитанов первого ранга и два Героя России

02.07.2019 21:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Среди погибших при пожаре на глубоководной атомной станции были семь капитанов 1-го ранга и два Героя России. Такие данные прозвучали на встрече президента России с министром обороны.


Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин принял Сергея Шойгу с докладом о происшествии.

«Мы с Вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», — отметил Путин.

Президент принес соболезнования семьям погибших и дал поручение сделать все для того, чтобы оказать им помощь и поддержку.

«Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии», — сказал Путин и попросил по возвращении лично ему доложить о результатах.

Пожар на глубоководной атомной станции, в результате которого погибли 14 человек, произошел 1 июля. Министерство обороны России сообщило о произошедшем спустя сутки.

По информации источника РБК в силовых структурах, ЧП произошло на спускаемом аппарате атомной подлодки проекта 10 831 (также известного как «Лошарик»). Газета.RU сообщила, что его причиной стало короткое замыкание.

 
 
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«Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии», - сказал Путин и...
 
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