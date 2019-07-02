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При пожаре на глубоководном аппарате погибли семь капитанов первого ранга и два Героя России
02.07.2019 21:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Среди погибших при пожаре на глубоководной атомной станции были семь капитанов 1-го ранга и два Героя России. Такие данные прозвучали
Владимир Путин принял Сергея Шойгу с докладом о происшествии.
«Мы с Вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», — отметил Путин.
Президент принес соболезнования семьям погибших и дал поручение сделать все для того, чтобы оказать им помощь и поддержку.
«Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии», — сказал Путин и попросил по возвращении лично ему доложить о результатах.
По информации источника РБК в силовых структурах, ЧП произошло на спускаемом аппарате атомной подлодки проекта 10 831 (также известного как «Лошарик»). Газета.RU сообщила, что его причиной стало короткое замыкание.
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«Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии», - сказал Путин и...
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