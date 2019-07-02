Самая секретная подлодка. Что загорелось под водой на Северном флоте?

Источник материала: Tut.by

В результате пожара на глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников. Пожар возник во время батиметрических измерений, его потушили силами экипажа. Эта вся информация, которую сообщило минобороны России и по которой можно судить о том, что произошло в море 1 июля.



Фото носит иллюстративный характер

Данных об аппарате, на котором возник пожар , министерство обороны, не раскрыло. Тем не менее, исходя из этих сведений, можно сделать некоторые предположения.

Гибель 14 человек означает, что это был сравнительно крупный глубоководный аппарат. В различных изданиях и на профильных форумах в настоящее время сообщается о пяти-десяти пострадавших, доставленных в военный госпиталь. Если это окажется правдой, на борту могло находиться около 20 человек.

Поскольку аппарат, как сообщают военные, доставили в Североморск, который находится в Кольском заливе, значит авария могла произойти в Баренцевом море.

Исходя из того, что этот аппарат был глубоководным, он мог принадлежать 29-й отдельной бригаде подводных лодок, которая базируется на военной базе ВМФ Гаджиево в бухте Оленья губа. Это бригада, в составе которой — глубоководные аппараты.

Гаджиево — одна из самых секретных военных баз в России. 29-я бригада подчиняется главному управлению глубоководных исследований министерства обороны России, войсковой части 45 707, которая расположена в Ленинградской области.

В состав 29-й отдельной бригады подводных лодок входят несколько глубоководных атомных субмарин специального назначения.

Среди них — аппарат проекта 10 831, три аппарата проекта 1851, три — проекта 1910, а также носитель этих аппаратов — атомная подлодка БС-136 «Оренбург».

Численность экипажей глубоководных атомных подлодок проектов 1851 и 1910 составляет менее 14 человек.

Информация обо всех глубоководных аппаратах этой бригады строго засекречена, и все сведения, которые можно получить из открытых источников, могут быть неточными.

Версия с «Лошариком»

Возможно, именно эти рассуждения позволили журналистам и экспертам сделать вывод, что аварию потерпела атомная глубоководная подводная лодка АС-12 (атомная глубоководная станция) проекта 10 831, получившая неофициальное название «Лошарик».

Об этой подлодке не известно почти ничего, а любая информация в открытых источниках содержит оговорки о том, что это только предположительные сведения.

Предположительно, глубина погружения АС-12 составляет до 1000 метров (но, возможно и гораздо больше), ее водоизмещение составляет около 2000 тонн, автономность — несколько месяцев, она способна выполнять различные работы на глубине при помощи манипуляторов и беспилотных дронов, у нее могут быть опоры для установки на грунт.

Экипаж может составлять 25 подводников.

Прочный корпус подлодки, предназначенный выдерживать давление воды, состоит из нескольких отсеков шарообразной формы. Поэтому АПЛ и получила название «Лошарик» — так звали героя советского мультфильма, лошадь, состоящую из шариков. Снаружи прочный корпус на подводных лодках не виден — его закрывает легкий корпус, который видно стороннему наблюдателю.

Российские специалисты заявляли, что этот аппарат, хотя и принадлежит министерству обороны, предназначен для научных исследований. В американских СМИ звучала версия о возможном применении этого аппарата для подводных диверсий.

В 2015 году автомобильное издание Top Gear, проводя фотосессию на берегу Баренцева моря, случайно сфотографировало подлодку, которую стало принято считать изображением «Лошарика».

Версия с «Оренбургом»

Другая версия — аварию якобы потерпела АПЛ «Оренбург», которая считается носителем таких глубоководных аппаратов.

Русская служба Би-би-си связалась с жителем Североморска, который утверждает, что видел подлодку после аварии.

«В 20.30 объявили тревогу силам флота. В 01.00 подлодка сама подошла к причалу в Североморске», — рассказал он.

«Три отсека [было] затоплено, в первом 13 человек на перестукивания не отвечали. Когда смогли добраться до отсека, установили, что все погибли», — утверждает собеседник Би-би-си. Подтвердить его рассказ не представляется возможным.

С версией о том, что пожар был на борту АПЛ «Оренбург», а не «Лошарика», также выступило издание «Открытые медиа».

Как заявил агентству Рейтер директор Центра радиационной и ядерной безопасности Норвегии Пер Странд, российские власти сообщили, что на борту подлодки взорвался газ.

Носитель

БС-136 «Оренбург», построенная еще в начале 1980-х и принятая на вооружение как К-129, за свою жизнь сменила не только индекс, но и проект.

Изначально созданная по проекту 667БДР «Кальмар» как носитель межконтинентальных ракет, она была перестроена по проекту 09786 в носителя малых подлодок.

Несколько лет назад сообщалось, что АПЛ «Оренбург» проходила ремонт, но информации о его результатах в открытых источниках нет. Информация об этой субмарине также глубоко засекречена.

В частности, достоверно не известна численность экипажа субмарины, но, исходя из того, что ее водоизмещение составляет примерно 15 тысяч тонн, на ее борту может быть больше 20 человек.