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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юго-западе Китая

03.07.2019 08:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серия подземных толчков магнитудой 4,8 зафиксирована в среду в районе города Ибинь провинции Сычуань на юго-западе КНР. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, передает ТАСС.

По его данным, землетрясение произошло в 12:26 по местному времени (07:26 мск), очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и пострадавших в Ибине не поступало. В конце июня в этом же районе произошла серия мощных землетрясений, в результате которых погибли люди, сотни пострадали.

 
 
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Серия подземных толчков магнитудой 4,8 зафиксирована в среду в районе города Ибинь провинции Сычуань на юго-западе КНР.
 
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