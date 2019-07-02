Полное солнечное затмение 2 июля

Источник материала: Tut.by

Солнечное затмение 2 июля могли наблюдать жители западного полушария Земли. Его полная фаза наступила в 22:23 по минскому времени и составила 1,05, пишет РБК .

Спустя почти два года после так называемого «великого американского затмения» 2017 года жители Земли 2 июля снова могли наблюдать полное солнечное затмение. Лучше всего его было видно в Южной Америке — Чили и Аргентине. Максимальная фаза затмения наступила в 22:23 по минскому времени и составила 1,05. Как за природным явлением наблюдали в Чили — в фоторепортаже Reuters.



















