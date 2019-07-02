ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полное солнечное затмение 2 июля

03.07.2019 09:25 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Солнечное затмение 2 июля могли наблюдать жители западного полушария Земли. Его полная фаза наступила в 22:23 по минскому времени и составила 1,05, пишет РБК.

Спустя почти два года после так называемого «великого американского затмения» 2017 года жители Земли 2 июля снова могли наблюдать полное солнечное затмение. Лучше всего его было видно в Южной Америке — Чили и Аргентине. Максимальная фаза затмения наступила в 22:23 по минскому времени и составила 1,05. Как за природным явлением наблюдали в Чили — в фоторепортаже Reuters.






 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солнечное затмение 2 июля могли наблюдать жители западного полушария Земли. Его полная фаза наступила в 22:23 по минскому времени и составила 1,05, пишет РБК.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юго-западе Китая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика