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Погибшие в Баренцевом море подводники. Что о них известно

03.07.2019 11:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство обороны России сообщило, что при пожаре погибли 14 человек. Официальной информации о личностях погибших нет. РБК узнал, кто мог находиться на борту подводного комплекса «Лошарик».

По данным СМИ, погибшие подводники служили в войсковой части 45707 в Петергофе. По информации из открытых источников, командир части — капитан первого ранга, Герой России Александр Опарин.

Президент России Владимир Путин заявил, что среди погибших семь капитанов первого ранга и два Героя России. Министерство обороны имен членов экипажа на разглашало.

Командиром подводной лодки был Денис Долонский. Знакомые Долонского называют его капитаном первого ранга и Героем России. О том, что у Долонского есть это звание, пишет и пользователь Николай Радаев. Он также опубликовал фотографии, на которых запечатлен вместе с Долонским.

На «Лошарике» погиб испытатель глубоководной военной техники Николай Филин. Он — капитан первого ранга, офицер подразделения Главного управления глубоководных исследований Минобороны, следует из данных портала «Герои страны». Ему было 57 лет. Звание Героя ему присуждено президентским указом в 2018 году. Также награжден орденами Мужества и «За военные заслуги».

Еще один погибший — капитан первого ранга Андрей Воскресенский, его называют зятем контр-адмирала Владимира Бедердинова. Бедердинов уволился в запас в 2003 году, говорится на странице официального сайта администрации Сосновоборского городского округа (Ленинградская область).

Также погиб Денис Опарин, сын Александра Опарина — командира в/ч.

В соцсети «ВКонтакте» в группе храма Спаса-на-Водах Мурманска вечером 2 июля появился пост о том, что 3 июля будет совершена лития по погибшим при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота подводникам. В посте перечислены 14 имен в церковнославянском написании. Среди них есть Денис (Дионисий), Николай и Андрей.

Напомним, 14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля. Как пишет ТАСС, об этом во вторник, 2 июля, сообщило Минобороны России.

Источник РБК в силовых структурах сообщил, что ЧП произошло 1 июля около 20.30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как «Лошарик». Погиб штатный экипаж спускаемого аппарата, сообщил собеседник.

По данным Газеты.RU, причиной пожара стало короткое замыкание в электрических сетях.

 
 
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РБК узнал, кто мог находиться на борту подводного комплекса «Лошарик».
 
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