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В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей

03.07.2019 13:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody, передает РБК.

Учебный боеприпас весит 25 фунтов (11,3 кг) и имитирует 500-фунтовую (226,8 кг) бомбу M1a-82. Точное местонахождения потерянных боеприпасов неизвестно, но их штурмовик сбросил примерно в 2 км от шоссе 129 возле деревни Суванни-Спрингс в штате Флорида.

В заявлении сказано, что о пострадавших не известно. Военные призывают тех, кто найдет боеприпасы, не приближаться к ним, запомнить местонахождение и обратиться в командный пункт и местные органы власти.

Издание Business insider отмечает, что с 1995 года самолеты ВВС США столкнулись более чем с 105 тыс. птиц, в результате чего потеряли 13 самолетов и 27 военных. Общий ущерб от таких столкновений составил более $800 млн.

 
 
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Учебный боеприпас весит 25 фунтов (11,3 кг) и имитирует 500-фунтовую (226,8 кг) бомбу M1a-82.
 
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