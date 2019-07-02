|
В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей
03.07.2019 13:06 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33,
Учебный боеприпас весит 25 фунтов (11,3 кг) и имитирует 500-фунтовую (226,8 кг) бомбу M1a-82. Точное местонахождения потерянных боеприпасов неизвестно, но их штурмовик сбросил примерно в 2 км от шоссе 129 возле деревни Суванни-Спрингс в штате Флорида.
В заявлении сказано, что о пострадавших не известно. Военные призывают тех, кто найдет боеприпасы, не приближаться к ним, запомнить местонахождение и обратиться в командный пункт и местные органы власти.
Издание Business insider
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учебный боеприпас весит 25 фунтов (11,3 кг) и имитирует 500-фунтовую (226,8 кг) бомбу M1a-82.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)