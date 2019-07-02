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МЧС России подтвердило гибель 20 человек в паводковой зоне в Иркутской области
03.07.2019 16:51 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По последним данным, в результате наводнения в Иркутской области погибли 20 человек. Еще 15 — пропали без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МЧС России.
«К сожалению, 20 человек погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести», — сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев в среду на заседании правительства РФ.
Почти 200 человек были экстренно госпитализированы.
Причиной
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации ЧП в Иркутской области.
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Почти 200 человек были экстренно госпитализированы.
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