МЧС России подтвердило гибель 20 человек в паводковой зоне в Иркутской области

Источник материала: Tut.by

По последним данным, в результате наводнения в Иркутской области погибли 20 человек. Еще 15 — пропали без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МЧС России.

«К сожалению, 20 человек погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести», — сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев в среду на заседании правительства РФ.

Почти 200 человек были экстренно госпитализированы.

Причиной паводка в Иркутской области стали обильные дожди в середине июня и повышение уровня воды в реках. В результате наводнения пострадали 96 населенных пунктов. В зоне затопления, по данным МЧС, оказались 3,3 тыс. домов, в которых живут почти 10 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации ЧП в Иркутской области.