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Минобороны России обнародовало имена 14 погибших подводников
03.07.2019 21:06 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство обороны России
«Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-Морского Флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования», — сообщает Минобороны.
Ведомство отмечает, что все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.
«Благодаря своевременным, самоотверженным и грамотным действиям подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат», — отмечает Минобороны.
Среди погибших:
Герой России, капитан первого ранга Денис Долонский;
Герой России, капитан первого ранга Николай Филин;
капитан первого ранга Денис Опарин;
капитан первого ранга Андрей Воскресенский;
капитан первого ранга Константин Сомов;
капитан первого ранга Владимир Абанкин;
капитан первого ранга Константин Иванов;
капитан второго ранга Александр Авдонин;
капитан второго ранга Сергей Данильченко;
капитан второго ранга Дмитрий Соловьев;
капитан третьего ранга Виктор Кузьмин;
капитан третьего ранга Владимир Сухиничев;
капитан-лейтенант Михаил Дубков;
подполковник медицинской службы Александр Васильев.
По информации источника РБК в силовых структурах, ЧП произошло на спускаемом аппарате атомной подлодки проекта 10 831 (также известного как «Лошарик»). Газета.RU сообщила, что его причиной стало короткое замыкание.
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Министерство обороны России назвало имена всех 14 моряков-подводников, погибших 1 июля при пожаре на секретном глубоководном аппарате в Баренцевом море.
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