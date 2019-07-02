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Минобороны России обнародовало имена 14 погибших подводников

03.07.2019 21:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство обороны России рассекретило имена моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

«Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-Морского Флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования», — сообщает Минобороны.

Ведомство отмечает, что все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.

«Благодаря своевременным, самоотверженным и грамотным действиям подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат», — отмечает Минобороны.

Среди погибших:

Герой России, капитан первого ранга Денис Долонский;

Герой России, капитан первого ранга Николай Филин;

капитан первого ранга Денис Опарин;

капитан первого ранга Андрей Воскресенский;

капитан первого ранга Константин Сомов;

капитан первого ранга Владимир Абанкин;

капитан первого ранга Константин Иванов;

капитан второго ранга Александр Авдонин;

капитан второго ранга Сергей Данильченко;

капитан второго ранга Дмитрий Соловьев;

капитан третьего ранга Виктор Кузьмин;

капитан третьего ранга Владимир Сухиничев;

капитан-лейтенант Михаил Дубков;

подполковник медицинской службы Александр Васильев.

Пожар на глубоководной станции, в результате которого погибли 14 человек, произошел 1 июля. Министерство обороны России сообщило о произошедшем спустя сутки.

По информации источника РБК в силовых структурах, ЧП произошло на спускаемом аппарате атомной подлодки проекта 10 831 (также известного как «Лошарик»). Газета.RU сообщила, что его причиной стало короткое замыкание.

 
 
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Министерство обороны России назвало имена всех 14 моряков-подводников, погибших 1 июля при пожаре на секретном глубоководном аппарате в Баренцевом море.
 
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