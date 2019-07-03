На острове в Италии извергается вулкан, погиб турист

Источник материала: Tut.by

На итальянском острове Стромболи произошло извержение вулкана, погиб один турист, остров покрылся пеплом.



Фото: Reuters

Извержение застало погибшего врасплох, когда он совершал восхождение к вершине вулкана, рассказал итальянскому агентству Анса мэр города Липари Марко Джорджанни.

Турист был убит падающим камнем, сообщил агентству Рейтер представитель службы спасения.

С последствиями извержения борются пожарные. По словам очевидцев, по склону горы стекают два лавовых потока.

Падающий с неба пепел вызвал на острове несколько возгораний.

«Мы видели взрыв из отеля, — рассказала агентству Рейтер работница одной из гостиниц Микела Фаворито. — Был слышен громкий взрыв».