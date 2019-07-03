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На острове в Италии извергается вулкан, погиб турист
04.07.2019 01:53 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На итальянском острове Стромболи произошло извержение вулкана, погиб один турист, остров покрылся пеплом.
Извержение застало погибшего врасплох, когда он совершал восхождение к вершине вулкана, рассказал итальянскому агентству Анса мэр города Липари Марко Джорджанни.
Турист был убит падающим камнем, сообщил агентству Рейтер представитель службы спасения.
С последствиями извержения борются пожарные. По словам очевидцев, по склону горы стекают два лавовых потока.
Падающий с неба пепел вызвал на острове несколько возгораний.
«Мы видели взрыв из отеля, — рассказала агентству Рейтер работница одной из гостиниц Микела Фаворито. — Был слышен громкий взрыв».
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