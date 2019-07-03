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Boeing обещал 100 млн долларов родственникам жертв двух авиакатастроф
04.07.2019 06:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Компенсация будет выплачена из-за катастроф самолетов Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии. Часть средств пойдет на программы по обучению и развитию.
Американский авиаконцерн Boeing в среду, 3 июля, объявил, что выделит 100 млн долларов родственникам жертв крушений самолетов Boeing 737 Max в октябре 2018-го и в марте 2019 года в Индонезии и Эфиопии. В результате этих авиакатастроф погибли в общей сложности 346 человек.
Как отмечается в сообщении компании, часть компенсации будет перечислена коммунам, пострадавшим от авиакатастроф: при поддержке неправительственных организаций и местных властей деньги пойдут на программы по обучению и развитию, а также финансовую поддержку семей и коммун.
Параллельно Boeing пытается согласовать в суде мировое соглашение с родственниками жертв авиакатастроф. Стороны уже согласились изыскать быстрое решение с тем, чтобы пострадавшие получили компенсации без длительных правовых процедур. Сначала планируется урегулировать вопрос о компенсации за крушение самолета 737 Max
В то же время против Boeing подан аналогичный иск и из-за авиакатастрофы
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Компенсация будет выплачена из-за катастроф самолетов Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии. Часть средств пойдет на программы по обучению и развитию.
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