Boeing обещал 100 млн долларов родственникам жертв двух авиакатастроф

Источник материала: Tut.by

Компенсация будет выплачена из-за катастроф самолетов Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии. Часть средств пойдет на программы по обучению и развитию.



Фото: Reuters

Американский авиаконцерн Boeing в среду, 3 июля, объявил, что выделит 100 млн долларов родственникам жертв крушений самолетов Boeing 737 Max в октябре 2018-го и в марте 2019 года в Индонезии и Эфиопии. В результате этих авиакатастроф погибли в общей сложности 346 человек.

Как отмечается в сообщении компании, часть компенсации будет перечислена коммунам, пострадавшим от авиакатастроф: при поддержке неправительственных организаций и местных властей деньги пойдут на программы по обучению и развитию, а также финансовую поддержку семей и коммун.

Параллельно Boeing пытается согласовать в суде мировое соглашение с родственниками жертв авиакатастроф. Стороны уже согласились изыскать быстрое решение с тем, чтобы пострадавшие получили компенсации без длительных правовых процедур. Сначала планируется урегулировать вопрос о компенсации за крушение самолета 737 Max в Индонезии 29 октября 2018 года .

В то же время против Boeing подан аналогичный иск и из-за авиакатастрофы 10 марта в Эфиопии . Американский авиаконцерн подозревается в пренебрежительном отношении к мерам безопасности. По предварительным данным, крушение самолетов было вызвано ошибкой в системе программного обеспечения.