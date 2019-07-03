США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию по Ливии, осуждающую авианалет на лагерь беженцев

Источник материала: Tut.by

Великобритания добивалась принятия резолюции, осуждающей авианалет на лагерь беженцев близ Триполи. В документе шла речь и о необходимости политического диалога в Ливии.



Последствия авианалета на лагерь беженцев в Ливии. Фото: Reuters

Совет Безопасности ООН в среду, 3 июля, на экстренном заседании в закрытом формате не смог принять совместную резолюцию, осуждающую авианалет 2 июля на лагерь беженцев неподалеку от столицы Ливии Триполи.

Как передали агентства AFP и Reuters со ссылкой на дипломатические круги, проект документа, предложенный Великобританией, был блокирован Вашингтоном. По данным источников, принятие такой резолюции не одобрил президент США Дональд Трамп. Причины такой позиции США остаются неизвестными.

Призыв к диалогу

Текст резолюции призывал всех участников конфликта в Ливии прекратить боевые столкновения. Кроме того, речь шла о необходимости политического диалога в целях урегулирования ситуации.

В результате воздушного обстрела лагеря беженцев в муниципалитете Таджура погибли не менее 44 человек, более 130 были ранены. В правительстве Ливии, признанном международным сообществом и ООН, заявляют, что ответственность лежит на командующем самопровозглашенной «Ливийской национальной армией» (ЛНА) генерале Халифе Хафтаре, который с апреля ведет наступление на Триполи.

75-летний Хафтар — бывший соратник Муаммара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого повстанцами в 2011 году. С 1990-х годов Хафтар стал одним из самых влиятельных противников Каддафи.

Поддержка Москвы и одобрение США

Ливийского генерала поддерживают Египет, ОАЭ и Россия. Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.

В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на трех знакомых с ситуацией американских чиновников передало, что Трамп одобрил наступление Хафтара на Триполи, а также его стремление свергнуть признанное международным сообществом правительство.