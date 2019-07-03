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Тропические ливни на Гаити: погибли 5 человек

04.07.2019 07:29 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти человек погибли в результате тропических ливней на Гаити, одном из крупнейших островов в бассейне Карибского моря. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на представителя местных спасательных служб.

Два человека погибли в столице - Порт-о-Пренсе, тела еще трех местных жителей спасатели обнаружили в городке Сите-Солей. Около десяти человек получили серьезные ранения и госпитализированы, трое числятся пропавшими без вести. В одном из пригородов столицы повреждены несколько десятков одноэтажных домов.

Как ожидается, ливни со штормовым ветром в Порт-о-Пренсе и его окрестностях пройдут как минимум в течение еще двух ближайших дней.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти человек погибли в результате тропических ливней на Гаити, одном из крупнейших островов в бассейне Карибского моря. Об этом...
 
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