Тропические ливни на Гаити: погибли 5 человек

Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти человек погибли в результате тропических ливней на Гаити, одном из крупнейших островов в бассейне Карибского моря. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на представителя местных спасательных служб.

Два человека погибли в столице - Порт-о-Пренсе, тела еще трех местных жителей спасатели обнаружили в городке Сите-Солей. Около десяти человек получили серьезные ранения и госпитализированы, трое числятся пропавшими без вести. В одном из пригородов столицы повреждены несколько десятков одноэтажных домов.

Как ожидается, ливни со штормовым ветром в Порт-о-Пренсе и его окрестностях пройдут как минимум в течение еще двух ближайших дней.-0-