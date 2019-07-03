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Путин: обвинения во вмешательстве в дела США с РФ сняты, а санкции за это - нет
04.07.2019 07:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Обвинения во вмешательстве в дела США были с России сняты, однако введенные за это санкции действуют до сих пор. На это указал президент России Владимир Путин в интервью итальянской ежедневной газете
«Пиком абсурда стало обвинение России во вмешательстве в американские выборы. Чем все это закончилось, хорошо известно — пшиком. И понятны
По его словам, в одном ряду с этой историей стоит и «поднятая шумиха о российском вмешательстве в избирательные процессы в Евросоюзе». Президент России отметил, что подобные слухи «настойчиво распространяли накануне выборов в Европарламент». Путин также выразил предположение, что «европейцам заранее пытались „подсказать“, что именно „зловредное российское вмешательство“ стало причиной низких показателей отдельных политических сил на выборах». Да и основная цель авторов таких «подсказок», добавил президент, осталась прежней — «продолжать демонизировать Россию в глазах рядовых европейцев».
«Подчеркну: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела как стран — членов Евросоюза, так и других государств мира. В этом наше принципиальное отличие от США и ряда их союзников, которые, к примеру, поддержали государственный переворот в Украине в феврале 2014 года», — заявил Путин.
Он добавил, что Москва заинтересована в восстановлении полноформатного взаимодействия России и ЕС, поддержании мира, безопасности и стабильности на европейском континенте. «Мы готовы к конструктивному взаимодействию со всеми политическими силами, которые получили мандат от европейских избирателей», — резюмировал Путин.
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Президент также заявил, что Москва заинтересована в восстановлении полноформатного взаимодействия России и ЕС.
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