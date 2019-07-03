Путин: обвинения во вмешательстве в дела США с РФ сняты, а санкции за это - нет

Источник материала: Tut.by

Обвинения во вмешательстве в дела США были с России сняты, однако введенные за это санкции действуют до сих пор. На это указал президент России Владимир Путин в интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera в преддверии своего визита в Рим, отвечая на вопрос об обвинениях в адрес Москвы о якобы имевшем место вмешательстве в предвыборные кампании ряда стран, а также в выборы в Европарламент.

«Пиком абсурда стало обвинение России во вмешательстве в американские выборы. Чем все это закончилось, хорошо известно — пшиком. И понятны выводы комиссии Мюллера об отсутствии такого сговора, наскрести фактов не удалось, потому что их просто не было в природе. Но вот что интересно: санкции, которые были введены против нашей страны под предлогом этих обвинений, до сих пор действуют», — заявил Путин.

По его словам, в одном ряду с этой историей стоит и «поднятая шумиха о российском вмешательстве в избирательные процессы в Евросоюзе». Президент России отметил, что подобные слухи «настойчиво распространяли накануне выборов в Европарламент». Путин также выразил предположение, что «европейцам заранее пытались „подсказать“, что именно „зловредное российское вмешательство“ стало причиной низких показателей отдельных политических сил на выборах». Да и основная цель авторов таких «подсказок», добавил президент, осталась прежней — «продолжать демонизировать Россию в глазах рядовых европейцев».

«Подчеркну: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела как стран — членов Евросоюза, так и других государств мира. В этом наше принципиальное отличие от США и ряда их союзников, которые, к примеру, поддержали государственный переворот в Украине в феврале 2014 года», — заявил Путин.

Он добавил, что Москва заинтересована в восстановлении полноформатного взаимодействия России и ЕС, поддержании мира, безопасности и стабильности на европейском континенте. «Мы готовы к конструктивному взаимодействию со всеми политическими силами, которые получили мандат от европейских избирателей», — резюмировал Путин.