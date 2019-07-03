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Опоздал на полчаса, но приехал с подарками. Путин встретился с папой римским
04.07.2019 21:16 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четверг в Ватикане Владимир Путин встретился с папой римским Франциском. Это уже третья встреча президента России с понтификом и всегда Путин опаздывает. Правда, как отметили СМИ, в этот раз — только на полчаса.
Путин прибыл в Италию 4 июля с официальным визитом и в этот же день прошла его встреча с понтификом. Как ранее сообщали российские СМИ, встреча носила светский характер, приглашение посетить Россию Путин папе не передавал.
За закрытыми дверями Путин и папа Франциск общались около часа. О чем? — известно лишь в общих чертах. «Путин и папа римский обсудят ситуацию в Украине и в Сирии», — рассказали накануне визита в Кремле.
После беседы президент и понтифик обменялись подарками. Путин преподнес папе римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех».
«Это очень хороший фильм», — порекомендовал он папе картину о жизни Микеланджело.
Папа Франциск передал Путину гравюру с видом площади Святого Петра («чтобы не забыл Рим») и послание ко Всемирному дню мира.
Кроме того, Владимир Путин получил медаль, посвященную 100-леию окончания Первой мировой войны. «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне», — гласит надпись на ней. Как
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