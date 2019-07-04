Пресс-служба Зеленского «перенесла» столицу Канады, вице-спикер Рады - столицу Нидерландов

Источник материала: Tut.by

Сотрудники пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского, рассказывая о его визите в Канаду назвали столицей страны Торонто вместо Оттавы. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обвинила сотрудников президента в незнании географии, но и сама допустила ошибку. Об этом сообщает «РБК-Украина» .

Сотрудники пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского 1 июля разместили анонс о его визите в Канаду, назвав столицей страны Торонто вместо Оттавы. Позже ошибка была исправлена и Торонто переименовали в «крупнейший город Канады». На ошибку пресс-службе Зеленского указал журналист «Голоса Америки» Александр Яневский в своем Twitter .

В администрации президента Украины Владимира Зеленского написали, что он отправился в Торонто — столицу Канады. pic.twitter.com/J44ECTRQRx — Александр Яневский (@yanevskyy) 4 июля 2019 г.

Позже на ошибку обратила внимание вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, которая заявила, что такие знания получают в пятом классе на уроках географии, а новые лица нередко не обладают должным профессионализмом. После этого она в своем Facebook решила провести «географический ликбез» для сотрудников пресс-службы украинского президента.

«На всякий случай, ликбез. Столица Турции — Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов — Гаага, а не Амстердам. Столица США — Вашингтон, а не Нью-Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо», — сначала написала Геращенко в Facebook.

Однако позже другие пользователи Facebook сообщили украинскому вице-спикеру о том, что столица Нидерландов как раз Амстердам, а не Гаага. Геращенко извинилась и исправила пост, добавив, что это «хороший повод всем вспомнить географию».



Скриншот комментариев со страницы в Facebook.com/iryna.gerashchenko

«Столица Нидерландов — Амстердам. Правительство и королевская резиденция — в Гааге. Как и международные суды. Признаю опечатку. Хороший повод всем вспомнить географию», — говорится в публикации.