|
В Судане военные и оппозиция заключили сделку о разделении власти
05.07.2019 14:10 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Судане военные и оппозиция договорились о разделении власти на время переходного периода, который закончится проведением выборов. Об этом
По условиям соглашения, две стороны создадут совет, в котором пять мест будет принадлежать военным, пять — гражданским. Еще одно место займет «гражданский с военным опытом». Сначала 21 месяц совет будет возглавлять военный, затем 18 месяцев — гражданский.
После этого в стране должны пройти выборы и, как предполагается, будет установлен демократический режим.
Политический кризис в Судане продолжается с апреля, когда в стране произошел
После этого в Судане начались
Переговоры двух сторон продолжались несколько недель. В начале июня они сорвались после того, как военные открыли огонь по протестующим. По разным данным, в ходе разгона и последующих столкновений погибли от 60 до 100 человек. После этого оппозиция объявила, что прекращает любые контакты с военным советом.
Переговоры возобновились спустя несколько недель при посредничестве Эфиопии и Африканского союза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По условиям соглашения, две стороны создадут совет, в котором пять мест будет принадлежать военным, пять - гражданским. Еще одно место займет «гражданский с военным...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)