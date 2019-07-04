В Судане военные и оппозиция заключили сделку о разделении власти

Источник материала: Tut.by

В Судане военные и оппозиция договорились о разделении власти на время переходного периода, который закончится проведением выборов. Об этом сообщает AP.



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По условиям соглашения, две стороны создадут совет, в котором пять мест будет принадлежать военным, пять — гражданским. Еще одно место займет «гражданский с военным опытом». Сначала 21 месяц совет будет возглавлять военный, затем 18 месяцев — гражданский.

После этого в стране должны пройти выборы и, как предполагается, будет установлен демократический режим.

Политический кризис в Судане продолжается с апреля, когда в стране произошел государственный переворот . Тогда военные свергли и арестовали президента Омара аль-Башира, который возглавлял страну с 1989 года. Затем управление в стране перешло к военному совету.

После этого в Судане начались массовые протесты , в которых участвовали десятки тысяч людей. Митингующие требовали вернуть власть в стране гражданским.

Переговоры двух сторон продолжались несколько недель. В начале июня они сорвались после того, как военные открыли огонь по протестующим. По разным данным, в ходе разгона и последующих столкновений погибли от 60 до 100 человек. После этого оппозиция объявила, что прекращает любые контакты с военным советом.

Переговоры возобновились спустя несколько недель при посредничестве Эфиопии и Африканского союза.