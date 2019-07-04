Падающая техника и сбежавший кот. Как калифорнийцы пережили землетрясение

Источник материала: Tut.by

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера. К счастью, обошлось без жертв, поскольку эпицентр подземных толчков находился далеко от населенных пунктов. Калифорнийцы публикуют в соцсетях видео, снятые в домах, магазинах и кафе и выглядит это действительно жутко.