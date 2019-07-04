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Падающая техника и сбежавший кот. Как калифорнийцы пережили землетрясение
05.07.2019 19:06 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера. К счастью, обошлось без жертв, поскольку эпицентр подземных толчков находился далеко от населенных пунктов. Калифорнийцы публикуют в соцсетях видео, снятые в домах, магазинах и кафе и выглядит это действительно жутко.
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Как выглядело самое мощное за 25 лет землетрясение в Калифорнии
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