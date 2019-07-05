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В Калифорнии произошло второе за неделю мощное землетрясение
06.07.2019 07:47 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом свидетельствуют материалы на сайте американской Геологической службы (USGS). Толчки, по информации специалистов, ощущались в 3.19 по UTC (6.19 по минскому времени). Помимо них, в регионе накануне также фиксировались более слабые землетрясения магнитудой 4,6 и 5,4. 5 июня землетрясение, отмечает NBC News, ощущалось в Лос-Анджелесе около 20.20 по местному времени.
Информации о каких-либо разрушениях или пострадавших пока не поступало, отмечает Reuters. Очаг подземных толчков залегал на глубине 0,9 км. Землетрясение произошло в 202 км к северу от Лос-Анджелеса. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр позже скорректировал его магнитуду до 6,9. На сайте USGS мощность землетрясения осталась прежней.
Это уже второе мощное землетрясение в этом регионе за последнюю неделю. 4 июля толчки магнитудой 6,4
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