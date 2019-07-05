В Турции в машине нашли радиоактивный калифорний на $ 72 млн

Источник материала: Tut.by

Полиция турецкой провинции Болу при обыске автомобиля обнаружила 18,01 г радиоактивного вещества калифорний. Об этом сообщают Timeturk и Bolu Express со ссылкой на заявление губернатора провинции.



Фото: BBC

Местное управление безопасности по борьбе с контрабандой и организованной преступностью провело спецоперацию и остановило подозрительный автомобиль на автомагистрали, которая проходит через всю страну с запада на восток.

При обыске в автомобиле был обнаружен калифорний — вещество, которое применяется для изготовления боеголовок ядерного оружия и для работы атомных электростанций. Вещество отправлено на экспертизу в национальное Агентство по атомной энергии.

Рыночная стоимость такого количества калифорния достигает $ 72 млн, отмечают издания.

Правоохранительные органы Турции открыли дело в отношении пятерых подозреваемых.