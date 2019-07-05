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Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына (и наконец показали его)

06.07.2019 19:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 июля сына герцога и герцогини Сассекских, принца Гарри и Меган Маркл, Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора, покрестили в частной часовне в Виндзорском замке на закрытой службе. Ее провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Фото этого дня Гарри и Меган показали в официальном инстаграм-аккаунте семьи.

Арчи был крещен в точной копии королевского платья для крещения. Оригинальная королевская одежда для крещения, выполненная из тонкого кружева и белого атласа, была заказана королевой Викторией в 1841 году и впервые надета ее старшей дочерью. Впоследствии это платье надевали на королевские крещения несколько поколений детей, включая королеву Елизавету, ее детей и ее внуков, до 2004 года — когда Елизавета заказала копию ручной работы, чтобы сохранить хрупкий исторический наряд и продолжить традицию.

Первенец принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился 6 мая. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

 
 
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Закрытую службу провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
 
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