Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына (и наконец показали его)

Источник материала: Tut.by

6 июля сына герцога и герцогини Сассекских, принца Гарри и Меган Маркл, Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора, покрестили в частной часовне в Виндзорском замке на закрытой службе. Ее провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Фото этого дня Гарри и Меган показали в официальном инстаграм-аккаунте семьи .

Арчи был крещен в точной копии королевского платья для крещения. Оригинальная королевская одежда для крещения, выполненная из тонкого кружева и белого атласа, была заказана королевой Викторией в 1841 году и впервые надета ее старшей дочерью. Впоследствии это платье надевали на королевские крещения несколько поколений детей, включая королеву Елизавету, ее детей и ее внуков, до 2004 года — когда Елизавета заказала копию ручной работы, чтобы сохранить хрупкий исторический наряд и продолжить традицию.

Первенец принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился 6 мая. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.