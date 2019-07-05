|
В США во Флориде произошел взрыв в ТЦ. Здание серьезно разрушено, много пострадавших
06.07.2019 21:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В городе Плантейшн (штат Флорида) прогремел взрыв. Взорвался газ в торговом центре. Полиция предполагает, что пострадали 20 человек, двое из них получили тяжелые травмы,
Взрыв произошел в помещении одного из ресторанов в ТЦ. Здание серьезно разрушено.
(Будет дополнено.)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое получили тяжелые травмы
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)