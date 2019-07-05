В США во Флориде произошел взрыв в ТЦ. Здание серьезно разрушено, много пострадавших

Источник материала: Tut.by

В городе Плантейшн (штат Флорида) прогремел взрыв. Взорвался газ в торговом центре. Полиция предполагает, что пострадали 20 человек, двое из них получили тяжелые травмы, сообщает Associated Press.

Взрыв произошел в помещении одного из ресторанов в ТЦ. Здание серьезно разрушено.

(Будет дополнено.)