Украина получила первую партию нефти из США

Источник материала: Tut.by

В Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США. Об этом сообщается на сайте Одесского порта , куда произошла поставка.

«К причалу № 2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тысяч тонн нефти», — говорится в сообщении.

Перекачка нефти в береговые резервуары должна занять порядка 36 часов. После этого сырье направят по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг» на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

В порту говорят, что Украина получит еще несколько партий нефти сорта Bakken. Ожидается, что следующая партия прибудет в Одессу уже в августе.

Напомним, Россия в апреле запретила экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Решение вступило в силу с 1 июня. Это был ответ российской стороны на то, что кабмин Украины принял решение о расширении списка российских товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны.

По данным консалтинговой компании UPECO, большинство поставок в Украину из России осуществлялось с заводов «Роснефти».