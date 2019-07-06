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Борис Джонсон уверен, что Великобритания будет готова к выходу из ЕС 31 октября

07.07.2019 01:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Великобритания будет готова выйти из Евросоюза 31 октября с соглашением об условиях Brexit или без него. Об этом в опубликованном в субботу интервью газете The Sunday Telegraph заявил лидер избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон.


Фото: Reuters

«Мы в значительной степени были готовы 29 марта. И мы будем готовы к 31 октября. И очень важно, чтобы наши партнеры это понимали. Они должны смотреть в наши глаза и думать: «Боже мой, эти британцы действительно собираются уйти. И они собираются уйти на этих условиях», — сказал он.

«Все, кто говорит, что не могут смириться с мыслью о Brexit без сделки, в действительности имеют в виду, что не хотят уходить вообще. Честно говоря, я думаю, что есть некоторые люди, которые действительно хотят уйти, но они также опасаются варианта Brexit с отсутствием сделки, однако я думаю, что их страхи преувеличены», — добавил он.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем — на 31 октября.

 
 
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Фаворит в борьбе за пост премьера также считает страхи противников Brexit без сделки преувеличенными.
 
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