|
В США задержали миллиардера Джеффри Эпштейна по обвинению в торговле людьми
07.07.2019 08:31 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ранее его уже обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции. На это раз его заподозрили в торговле людьми.
Американский финансист, миллиардер Джеффри Эпштейн, более 10 лет назад обвиненный в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержан. Об этом сообщает
Сообщается, что миллиардер задержан по обвинению в торговле людьми. Он должен будет предстать перед судом в понедельник 8 июля.
В 2008 году Эпштейн признал себя виновным по обвинению в склонении лиц в возрасте до 18 лет к занятию проституцией. В результате сделки со следствием бизнесмен отделался 13 месяцами тюремного заключения. Помимо признания вины, он обязался выплатить компенсации своим жертвам и был зарегистрирован как сексуальный преступник.
До сделки о признании вины Эпштейн поддерживал дружеские связи с Дональдом Трампом, бывшим президентом Биллом Клинтоном и британским принцем Эндрю, герцогом Йоркским.
По данным AP, задержание Эпштейна произошло на фоне повторного рассмотрения сделки о признании вины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2008 году Эпштейн признал себя виновным по обвинению в склонении лиц в возрасте до 18 лет к занятию проституцией. В результате сделки со следствием бизнесмен...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)