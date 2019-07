В США задержали миллиардера Джеффри Эпштейна по обвинению в торговле людьми

Источник материала: Tut.by

Ранее его уже обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции. На это раз его заподозрили в торговле людьми.



Фотография Джеффри Эпиштейна из реестра сексуальных преступников штата Нью-Йорк. Фото с сайта insider.com

Американский финансист, миллиардер Джеффри Эпштейн, более 10 лет назад обвиненный в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержан. Об этом сообщает The New York Times . Информацию подтверждает и Associated Press .

Сообщается, что миллиардер задержан по обвинению в торговле людьми. Он должен будет предстать перед судом в понедельник 8 июля.

CBS Miami сообщила, что Эпштейн был задержан поздно вечером в субботу в аэропорту Нью-Джерси после того, как его частный самолет прибыл из Парижа.

В 2008 году Эпштейн признал себя виновным по обвинению в склонении лиц в возрасте до 18 лет к занятию проституцией. В результате сделки со следствием бизнесмен отделался 13 месяцами тюремного заключения. Помимо признания вины, он обязался выплатить компенсации своим жертвам и был зарегистрирован как сексуальный преступник.

До сделки о признании вины Эпштейн поддерживал дружеские связи с Дональдом Трампом, бывшим президентом Биллом Клинтоном и британским принцем Эндрю, герцогом Йоркским.

По данным AP, задержание Эпштейна произошло на фоне повторного рассмотрения сделки о признании вины.